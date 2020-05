Trois morts et de nombreux blessés dans un accident impliquant trois voitures au Mont-Dore

F.T. •

[MISE A JOUR AVEC PRECISIONS]



Le pont du 8-Mai endeuillé par un drame de la circulation. Vers 22 heures, durant cette nuit de samedi à dimanche, un terrible accident est survenu sur la commune du Mont-Dore. Il se serait déroulé au niveau du pont de la Thy, à Saint-Louis. Impliquant trois véhicules, il aurait causé la mort de trois personnes et on déplorerait également neuf blessés.

L'unique route coupée La RP1, la route provinciale qui traverse la commune, a été coupée par la gendarmerie dans les deux sens, entre le Thabor à Saint-Michel et le lotissement Houriez à La Coulée. Vers une heure du matin, elle l'était toujours et des dizaines de voitures patientaient. Avant cet accident, au 6 mai, ce sont quinze personnes qui avaient trouvé la mort sur les routes de Calédonie.