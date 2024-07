À Touho, la chapelle Sainte-Anne a été vandalisée et partiellement brûlée

Dans le nord de Touho, la chapelle Sainte-Anne située dans la tribu de Kongouma a été vandalisée et partiellement brûlée dans la nuit, ce jeudi 25 juillet 2024.

Une nouvelle attaque sur un lieu de culte, en Nouvelle-Calédonie. Elle a eu lieu dans la nuit, ce jeudi 25 juillet 2024 dans le nord de Touho. La chapelle Sainte-Anne, située dans la tribu de Kongouma a été partiellement incendiée et vandalisée. Elle est l’une des composantes de la paroisse catholique de la mission, sur la commune de Touho.

"Ils voulaient détruire la chapelle, mais n'ont pas réussi"

“Il y a un événement qui doit se dérouler dans la chapelle ce samedi [la fête de Sainte-Anne], donc les préparatifs étaient en cours. Et lorsque les mamans se sont rendues sur place ce matin, elles ont été surprises de constater que l’intérieur de la chapelle a été vandalisé”, détaille Norbert Poaouteta, l’un des responsables de la paroisse et catéchiste de l’Eglise paroissiale de Touho.

“Ils ont mis le feu à l’intérieur. L’autel a été brûlé, ainsi qu’une statue et une table. Un autre meuble et un pan de mur ont été incendiés. Ils ont mis à terre les bancs et à l’aide de feuilles de cocotiers, ils ont essayé d’y mettre feu, mais ils n’ont pas réussi. Ils voulaient détruire la chapelle, mais n’ont pas réussi”, poursuit Norbert Poaouteta.

"On n'a pas les mots pour qualifier les choses"

Difficile pour le catéchiste de trouver les mots face aux actes de vandalisme qui se répètent envers les lieux de cultes. “C’est la même réaction qu’ont eu certains responsables de voir ce qu’il s’est passé dans le sud, à Saint Louis, à l’île des Pins, ou encore à Thio. On n’a pas les mots pour qualifier les choses. On est dans l’incompréhension”, révèle le responsable de la paroisse.