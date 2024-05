Emeutes en Nouvelle-Calédonie : chaque réouverture de magasin représente un événement

Dans le contexte très difficile qui perdure en Nouvelle-Calédonie, un magasin qui lève sa grille pour permettre aux habitants de faire quelques courses, c'est un peu plus d'oxygène dans le quotidien. Exemple dans la partie Sud du Mont-Dore, encore isolée par les obstacles sur les routes. Grâce aux habitants et aux équipes de l'enseigne, un supermarché a accueilli les clients ce lundi trois heures durant.

"Dans cinq minutes", glisse une voix à travers le magasin encore fermé. Comme un compte à rebours qui tient tout le monde en haleine. Après le Casino, qui accueille les clients quelques heures par jour depuis jeudi, l'Arizona de La Coulée a rouvert ce lundi, de 9 heures à midi. Au moins 250 personnes attendaient devant la grille de faire leurs courses. Sous conditions : dix par dix, sans chariot ni parking, avec deux éléments par type d'article et par personne. Les plus âgés ou les femmes enceintes étaient accueillis en priorité.

Premiers servis, des clients âgés. • ©Françoise Tromeur / NC la 1ère

"Un grand partage d'humanité"

Une organisation coordonnée par les habitants eux-mêmes, en lien avec l’enseigne. Le flux de clients a été régulé par des Mondoriens et ils ont été servis par des employés qui habitent de ce côté. Avec des responsables d’autres sites du même groupe commercial, eux-mêmes coincés au Mont-Dore. "Sans tout le monde, dit l'une d'elles, on n'aurait pas réussi à ouvrir. C'est un grand partage d'humanité."

Quelques employés du magasin, rejoints par des responsables d'autres sites bloqués dans le Sud du Mont-Dore. • ©Françoise Tromeur / NC la 1ère

"Après beaucoup de périples"

Hugues Butteri fait partie du groupe d'habitants qui a rendu cela possible. "Arizona a été ouvert après beaucoup de périples, explique-t-il. On est depuis plusieurs nuits en surveillance du quartier, et il a failli se faire cambrioler quatre fois. Il était important pour nous que les denrées sortent du magasin, le plus tôt possible, plutôt que rester et devenir la proie de n’importe qui."

Il semblait aussi nécessaire d'avoir deux gros points d'approvisionnement dans la partie Sud, en plus des quelques commerces de proximité qui ont encore de quoi vendre. "On avait énormément de bénévoles et donc assez de personnes pour pouvoir sécuriser et gérer la logistique des deux en même temps" : Casino et Arizona.

Le magasin a repris vie, grâce aux efforts des habitants, en lien avec l'enseigne. • ©Françoise Tromeur / NC la 1ère

L'électricité à réparer

Restait à tout préparer. "Le propriétaire, qui a toutes les clés, est sur Nouméa. Les clés sont parties de Koutio, pour revenir à une barge, gérée par l’armée, pour que ça arrive au wharf à Plum…", relate Hugues Butteri. "Dans le même temps, on a réparé tout ce qui était électricité - les émeutiers s’étaient chargés de mettre la pagaille là-dedans. D’autre part, il a fallu nettoyer tout le magasin parce que les denrées périssables n’avaient plus d’électricité depuis quatre jours." Ce matin, ô surprise, un rayon boucherie attendaient les habitants, car de la viande congelée a pu être sauvée.

Dans ce supermarché du Mont-Dore, la viande congelée a pu être sauvée. • ©Françoise Tromeur / NC la 1ère

La litanie riz-pâtes-farine

L'information de l'ouverture a fait le tour du Mont-Dore via les réseaux sociaux. Tetuanui n'a pas tardé. "Les petits magasins chez nous, il n'y a plus rien", explique cette riveraine de la Briquèterie, au Vallon-Dore. Elle est venue acheter "du riz, des pâtes, de la farine… On vient chercher presque tous les même chose !" Amélia lui donne raison. Cette habitante du lotissement Schohn, près du pont de La Coulée, est carrément arrivée trois heures avant l'ouverture. Pari réussi : "Je me suis ravitaillée en pâtes, riz et farine. Le nécessaire, le plus vital pour ma famille, comme on est neuf." La jeune femme a aussi reçu des appels de proches pour leur prendre du lait maternel : ils avaient du liquide, et seuls étaient acceptés le chèque ou la carte bancaire.

Évalué au jour le jour

Losalia, 63 ans, a été admise parmi les premiers. "C'est pour chercher à manger pour mes petits-enfants et mes enfants." Dans sa maison du Vallon-Dore, ils sont dix à nourrir. Mais il a fallu se restreindre. "Ils ne donnent que deux paquets de riz, deux paquets de farine…" Quant à la liste de Marie, qui vit à la Corniche, on y trouvait "du beurre, du sucre, du sel, du café, du vinaigre blanc, de la levure de boulangerie, du pain de mie…" Ce deuxième supermarché sera-t-il ouvert toute la semaine ? Ce sera évalué au jour le jour.

Le Casino de La Coulée va être pour sa part réapprovisionné par barge. On l'apprend dans ce reportage qui parle de ravitaillement…à Nouméa. Voyez comme il était attendu.