Emeutes en Nouvelle-Calédonie. Un homme tué par balle à Saint-Louis, au Mont-Dore, durant des affrontements avec les forces de l'ordre

Dans le contexte très violent que la Nouvelle-Calédonie subit depuis deux mois, un jeune homme est mort après avoir été touché par arme à feu. D'après nos informations, le drame est survenu ce mercredi matin, au Mont-Dore, à hauteur de la mission catholique de Saint-Louis, dans le cadre d'échanges de tirs avec les gendarmes.

L'information a été confirmée par le parquet à NC la 1ère. Un homme est décédé ce mercredi 10 juillet, après avoir été touché par balle au Mont-Dore. D'après les éléments dont nous disposons, il se trouvait au niveau de la mission catholique de Saint-Louis. En fin de matinée, il aurait tiré sur les gendarmes, qui ont riposté. Selon des sources concordantes, il s'agit de Rock Victorin Wamytan, dit "Banane". Un habitant de Saint-Louis doté d'antécédents judiciaires.

La dixième victime

Le bilan officiel des morts par arme à feu était jusqu'alors de neuf personnes, depuis le début des heurts qui continuent à secouer la Nouvelle-Calédonie, deux mois après. Il s'agit donc d'une dixième victime.

La situation dans la traversée de Saint-Louis par la RP1 constitue l'un des plus principaux points actuels de crispation et de violences. Et ce mardi, on a appris que des émeutiers s'étaient installés à la mission.

Plus de précisions à venir