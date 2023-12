L'école de l'île Ouen restera ouverte l'année prochaine

Une nouvelle fois, la question de la pérennité de l'établissement scolaire s'est posée à l'île Ouen, dans la commune du Mont-Dore. Les familles sont soulagées : l'unique petite école de Ouara fera bien sa rentrée en 2024.

Stéphanie Chenais (JS) •

Les habitants de la tribu de Ouara ont reçu la confirmation de la province Sud ce vendredi 8 décembre. En février dernier déjà, l’inquiétude planait, mais finalement deux classes de double niveau avaient été maintenues. Avec deux enseignants pour douze élèves.

C'est un grand soulagement pour les parents. Si l'école ferme, les gens partiront sur Nouméa, et la tribu va se vider. Louis Combo, président du conseil des chefs de clan

À la rentrée, il n’y aura plus qu’un seul instituteur qui couvrira plusieurs niveaux. Pour dix ou onze élèves. "La mairie et la province annonçaient que l'école de l'île Ouen allait fermer l'an prochain, rappelle Louis Combo, le président du conseil des chefs de clan. C'est pour ça qu'on avait prévu cette réunion aujourd'hui à la maison commune avec les parents d'élèves, l'APE et les deux professeurs. L'un d'entre eux va finalement rester en poste. Et on doit trouver quelqu'un de chez nous qui a un niveau bac pour venir en soutien."