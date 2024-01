La cantine en hausse de 5% au Mont-Dore

Face à l'inflation, la mairie du Mont-Dore a décidé d'augmenter les tarifs de la cantine à la rentrée scolaire. Pour éviter que la facture soit trop salée pour les familles nombreuses, une réduction pour les fratries sera aussi mise en place.

Julie Straboni (Charlotte Mestre) •

La ville du Mont-Dore va demander un effort supplémentaire aux parents des 2 000 demi-pensionnaires que compte la commune. En effet le tarif de la cantine va augmenter en 2024, passant de 11 850 à 12 390 francs par mois. "Les tarifs étaient les mêmes depuis 2018, explique Jérôme Frigéni, le directeur de la caisse des écoles de la commune, mais avec l'inflation et les différentes charges auxquelles ont doit faire face, on n'a pas d'autre choix."

Un tarif "famille nombreuse"

Une hausse de 5% qui va peser sur le budget des familles qui comptent beaucoup d'enfants. Une charge dont l'exécutif municipal est conscient. "En contrepartie de cette augmentation, l'exécutif a souhaité qu'on mette en place des mesures pour en limiter l'impact. On a donc mis en place des tarifs réduits pour les fratries, c'est à dire les familles de deux enfants et plus." Le tarif passe ainsi 11 890 frs par élève et par mois. "Et puis on a également réduit nos frais d'adhésion, qui sont passés de 2 000 francs par an et par famille à 1 000 francs par an et par famille."

Le tarif de la garderie reste en revanche inchangé au Mont-Dore, à 9 900 francs par mois.

