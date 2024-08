La situation du Mont-Dore sud sur le bureau de Marie Guevenoux

Ces dernières heures, pendant les rencontres avec la ministre déléguée en charge des Outre-mer, Marie Guevenoux, il a notamment été question de la situation particulière de la commune du Mont-Dore. Après le maire hier, des habitants ont pu la rencontrer ce vendredi pour évoquer leurs difficultés. Autre sujet important, celui des élèves qui ont bien du mal à se rendre dans leurs établissements scolaires.

La situation du Mont-Dore, et en particulier celle de la route de Saint-Louis, a été au centre des discussions entre le maire de la commune, Eddy Lecourieux, et la ministre démissionnaire, Marie Guevenoux, au premier jour de sa visite. "C'est vrai que l'Etat ne se sent pas forcément en bonne situation quand on parle de cette zone d'exception. En tous les cas, elle a assuré que les moyens de gendarmerie et de police resteraient sur le territoire et qu'ils trouveraient une solution pour que cette situation s'arrête."

"On ne peut pas sécuriser cette route"

Des habitants du Mont-Dore sud ont fait le déplacement également au haut-commissariat, pour demander l’ouverture et la sécurisation de la route de St Louis. "La voie de désenclavement devient maintenant incontournable, assure Florent Perrin, de l'association Citoyen mondorien. Ce matin, dans le cadre de la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie, on a demandé à ce qu'on soit prioritaire, puisque tout le monde reconnaît maintenant qu'on ne peut pas sécuriser cette route."

Dédier des navettes pour les enseignants et les élèves

Autre conséquence du blocage de la route, 200 élèves du lycée qui vivent au Mont-Dore sud et 130 du collège de Boulari sont pénalisés.

La mairie cherche des solutions en partenariat avec les acteurs de l’éducation. Parmi elles : dédier des navettes uniquement pour le personnel enseignant et pour les élèves. "On a aussi bien sûr beaucoup réfléchi à la problématique de la continuité pédagogique et c'est là que la mairie du Mont-Dore peut intervenir en mettant à disposition du matériel pour que ces visioconférences se fassent dans les meilleures conditions", détaille Valérie Bolo, adjointe au maire en charge de l'éducation.

Parmi les autres pistes de réflexion, la mise à disposition de salles de cours au collège de Plum. L’objectif étant que tous les enfants puissent poursuivent les apprentissages. À noter cette bonne nouvelle pour la rentrée du 19 août : l’ouverture de l’internat du lycée du Mont-Dore.

Le reportage de Brigitte Whaap, Claude Lindor et Gaël Detcheverry :