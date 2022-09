La tribu de Saint-Louis expose son patrimoine

La tribu de Saint-Louis a organisé, ce samedi, une journée portes-ouvertes pour marquer le mois du patrimoine. Cette sixième édition a permis aux visiteurs de découvrir la tribu et d'échanger avec les habitants.

Dave Waheo Hnasson et Laura Schintu (S.B) •

À la mission de la tribu de Saint-Louis, ils avaient le sourire. Les habitants comme les visiteurs. C'est aujourd'hui, samedi, qu'a eu lieu la 6e édition de la Fête de Saint-Louis. Il y avait une trentaine de stands au total. Avec de nombreux produits fabriqués sur place : pâté de tête de porc, des achards de coquillons etc. Plusieurs visites guidées étaient organisées pour ceux qui ne connaissaient pas la tribu. Plus de 2000 visiteurs ont ainsi échangé avec les habitants de Saint-Louis.

"Quand les gens viennent ici à Saint-Louis, c’est pour découvrir la tribu. On voit toujours le côté négatif de Saint-Louis. Là, au contraire, à travers cette journée, on voudrait leur montrer les belles choses : le coeur de la tribu par la visite guidée du train. On a également les randonnées à la trappe. Et toutes les belles choses que peuvent faire les mamies et les garçons de Saint-Louis", explique Mireille Méindu, la secrétaire du comité des fêtes.

"Une autre image de la tribu"

Les jeunes partagent cet avis. "Ça fait du bien, comme ça les gens ont une autre image de la tribu et autre chose que la délinquance. Ils voient que la tribu, c'est joli, c'est bon", estime Luc Van Dac. Ce que confirme Nicolas Maperi :"on montre une autre image de la tribu. Il y a d'autres trucs ici, pas que des choses négatives", confirme Nicolas Maperi.

Parmi les stands, celui dédié à la sculpture. Une fois par semaine, les jeunes se réunissent autour de leur ainé Kenji pour un atelier de sculpture. Ce dernier essaie de transmettre son savoir-faire aux plus jeunes. "La sculpture, c'est depuis la nuit des temps. Les grands-pères étaient déjà sculpteurs. Maintenant, les tontons ont repris le flambeau", rappelle Jonas Moilou.