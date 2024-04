Une automobiliste agressée sur la RP1 au Mont-Dore, à hauteur de Saint-Louis

Une Mondorienne qui traversait Saint-Louis, sur la RP1, au Mont-Dore, a été forcée de s'arrêter, samedi soir, et son sac a été volé. Elle a porté plainte. La soirée d'avant, plusieurs caillassages ont été déplorés.

Encore une soirée marquée par un fait divers sur la RP1, dans la traversée de Saint-Louis. Samedi, vers 19 heures, une conductrice qui rentrait chez elle à Plum, dans la partie Sud du Mont-Dore, a été contrainte de s'arrêter au niveau de la tribu, par un véhicule qui bloquait la route. Selon les éléments recueillis à ce stade, des hommes en seraient descendus et auraient volé le sac de l'automobiliste avant de la laisser partir. D’après la gendarmerie, les agresseurs n'avaient pas d'arme et n'ont pas menacé la victime, qui n'est pas blessée, mais choquée. Elle a déposé plainte. Une enquête est en cours pour identifier les auteurs.

Véhicules et bus pris pour cible

La veille, dans la soirée de vendredi, des caillassages ont été signalés, toujours à hauteur de la tribu. Entre 19 et 21 heures, un groupe de jeunes a joué au chat et à la souris avec les gendarmes, jetant des projectiles contre des bus et des véhicules, avant de se réfugier dans les brousses. S'il n'y a pas eu de victime, un car qui circulait sans passager a eu une vitre brisée. Les gendarmes ont également été pris pour cible par les caillasseurs.

Dans un communiqué diffusé ce dimanche, les élus mondoriens du groupe Générations Mont-Dore "demandent une nouvelle fois au haut-commissaire de prendre des mesures urgentes pour assurer la sécurité de la route de manière incontestable".

