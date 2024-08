Une homme suspecté d'avoir participé à une série de car-jacking au Mont-Dore en détention provisoire

Le procureur de la République informe de l'ouverture d'une information judiciaire du chef de vol avec arme, suite à trois faits de car-jacking commis au Mont Dore en juin et juillet 2024. L'auteur présumé a été incarcéré.

Les faits se sont déroulés entre le 29 juin et le 6 juillet derniers. C'est dans le cadre d'une enquête diligentée par la brigade de recherches de Nouméa sur une série de faits de car-jacking (vol de voiture avec menace ou violence sur le conducteur) commis depuis le 22 mai 2024 sur la route provinciale au Mont-Dore, qu'un homme était interpellé le 20 août.

Les "investigations tendaient à la mise en cause" de ce dernier, âgé de 23 ans et originaire de la tribu de Saint-Louis, selon Yves Dupas. Et ce, dans trois affaires :

Le 29 juin entre 12h et 12h30, concernant le vol d'un véhicule de société au niveau du pont de la Thy, au cours duquel le chauffeur était braqué par trois individus, dont un homme, pointant un fusil en sa direction et lui demandant de descendre du véhicule tout en menaçant de le tuer.

Le 5 juillet 2024, vers 11h, concernant le vol d’un véhicule commis au niveau du pont de la Thy par deux individus, l’un ayant menacé le conducteur avec un gourdin en bois, et l’autre en possession d’un sabre d’abattis qui avait extrait avec violence le conducteur de l’habitacle, et en lui portant des coups de pied.

Enfin le 6 juillet 2024, vers 15h45, à proximité de l’intersection rue Ave Maria, concernant le vol d’un véhicule d’une entreprise transportant trois personnes, au cours duquel, à l’approche d’un barrage, un individu cagoulé stoppait le véhicule et ordonnait au conducteur de descendre en le tirant par le bras, tandis qu’un second individu en possession d’une arme de chasse tirait un coup de feu en l’air pour intimider les deux pasagers.

La participation du mis en cause était confirmée par des indices liés à "l’exploitation d’éléments techniques, et l’audition de deux victimes l’ayant reconnu formellement". Lors de sa garde à vue, l'homme a contesté sa participation aux trois vols commis avec usage d’une arme. Présenté au juge d’instruction, il a été mis en examen du chef de vols avec arme et placé en détention provisoire. Les investigations se poursuivent sous l’autorité du magistrat instructeur, termine le procureur de la République.