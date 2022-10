Trente talents calédoniens bientôt recrutés par la province Sud

Une campagne de recrutement est lancée pour faire bénéficier à trente jeunes Calédoniens d'un accompagnement afin de les inciter à revenir au pays. L’initiative émane de l’association Talents calédoniens. Elle est soutenue par le ministère des Outre-mer. L’opération se déroule jusqu’au 6 novembre prochain. A la clé : un accompagnement personnalisé durant 6 mois.

Steeven Gnipate (Jean-Louis Koroma) •

La campagne lancée par Talents calédoniens, cible les jeunes de moins de 30 ans en voie de retour après leurs études dans l’Hexagone ou en train de s’installer au pays. Tous n’ont pas forcément les codes, les bons réseaux, pour pouvoir s’insérer facilement. Pierre Kolb, président de l’association, estime que :

La situation est compliquée. Les entreprises calédoniennes, pour beaucoup d'entre elles, sont en manque de talents dans beaucoup de secteurs comme l'informatique mais pas que. Et en même temps, la situation économique mais aussi politique n'est pas très favorable à ce qu'ils reviennent et soient sereins sur leur avenir. Pierre Kolb, président de l'association Talents calédoniens

La campagne cible deux catégories de candidats : ceux qui cherchent un emploi salarié et ceux qui se lancent dans la création d’entreprise. Pierre Kolb précise que « l’idée est de les accueillir, de leur expliquer comment l’économie calédonienne marche, les opportunités qu'elle présente et de faire en sorte qu'ils trouvent un certain épanouissement ».

Combler un vide

L’opération est soutenue par la CCI, le GIP - Cadres avenir et la province Sud. Son premier vice-président Philippe Blaise fait part de son expérience. Il se rappelle, avec d'autres, avoir "été confronté à des déconvenues quand on est rentrés de nos études avec nos diplômes. Moi, c’était il y a 27 ans quand je suis rentré en Calédonie. Je m'attendais, rentrant de mon école de commerce, à être bien accueilli. En fait, les portes étaient fermées". Il estime que "beaucoup de jeunes Calédoniens ont été découragés par ça et sont repartis" et observe aujourd'hui "un changement de mentalité parce qu'on se rend compte que la compétence, le talent c'est une ressource rare ". Le premier vice-président de la province Sud indique enfin :

C'est pour ça qu'on met nos efforts en commun, pour être pro-actif et faire revenir les jeunes diplômés en Calédonie ou les Calédoniens qui ont l'esprit d'entreprise et qui veulent créer des projets chez eux, ici. Philippe Blaise, vice-président de la province Sud

Les inscriptions se font sur le site internet de la CCI : www.cci.nc. Les candidats retenus seront connus début décembre. Leur accompagnement débutera début février 2023.

Ecoutez le reportage de Steeven Gnipate :