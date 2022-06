34 ans après, la poignée de main enfin célébrée ce dimanche 26 juin

La place de la paix et la statue célébrant la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou sont inaugurées ce dimanche 26 juin. Un événement de grande envergure auquel tous les Calédoniens sont conviés, et à suivre en direct sur toutes nos antennes.

Charlotte Mannevy •

C’était le 26 juin 1988, après onze jours de discussions, loyalistes et indépendantistes signaient les accords de Matignon-Oudinot et rétablissaient la paix civile. Un événement qui aura désormais son lieu, la place de la paix, en bas de la place des Cocotiers, et son symbole, une statue de la fameuse poignée de mains entre les deux leaders de l'épique, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur..

L’événement, ouvert à tous les Calédoniens, est en préparation depuis plus d’un an et débutera à 9 heures par une coutume, avant une performance des "tambours de la paix", à laquelle participent des enfants de Nouméa et de Saint-Louis.

Programme et émission spéciale

A 9h45, le voile sera levé sur la statue en bronze de 2 mètres de haut, réalisée par l’artiste Fred Fichet. Un dévoilement qui sera suivi des prises de parole de la maire de Nouméa, Sonia Lagarde, de Marie-Claude Tjibaou, d’Isabelle Lafleur ou encore du haut-commissaire Patrice Faure. S’en suivront une plantation d’arbre, des danses traditionnelles proposées par une troupe de Tiendanite.

NC la Première se mobilise pour vous faire vivre cet événement important de la vie du pays, comme nous l’explique ici Alexandre Rosada :

L’émission spéciale, diffusée à partir de 9 heures sur nos antennes TV et radio ainsi que sur note site Internet sera présentée par Alexandre Rosada. Pour commenter cette inauguration, revenir sur l’histoire de la poignée de main et sa portée politique, Pierre Brétegnier et Wehiko Ihage seront à ses côtés. Dave Waheo-Hnasson sera lui dans le public pour recueillir le sentiment des spectateurs.

L’événement, enrichi d’élément historiques, de vidéos, de documentaires, sera également à suivre sur notre site Internet dans un direct numérique lancé dès 8h45.