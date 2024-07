À Dumbéa, un duo de clowns illumine les quartiers, pour semer des graines de paix

En ces temps encore troublés, beaucoup ressentent le besoin de s'évader et de se changer les idées. Dans le quartier de Koutio, à Dumbéa, deux drôles de clowns se sont baladés ce samedi. Fifine et Couette ont présenté gratuitement leur spectacle intitulé « la fabrique à rêves ». Un message d’espoir qu’elles veulent porter auprès de tous les petits calédoniens.

Fifine et Couette, c’est un duo très complice. Ces deux-là n’ont qu’une envie : emmener leur public à rêver et à tranformer ces rêves en réalité. Ce samedi, elles ont illuminé le quartier de Koutio, à Dumbéa, avec un spectacle interactif. Il a conquis le cœur des grands comme des petits. “C’est très drôle parce que je pensais à quelque chose qui me rendait un peu triste, mais quand j’ai vu les clowns ça m’a fait rigoler et remonté le moral”, révèle une jeune spectatrice.

"L'idée, c'est de redonner envie de rêver grand"

Le duo de clowns passe de quartier en quartier pour semer des graines de rire et de paix. Les deux artistes en sont convaincues : tout est possible, même l’impossible ! “Même au milieu de ce grand chaos, on a des rêves et on voit que les enfants en ont beaucoup. L’idée, c’est de venir redonner envie de rêver grand”, explique Elise Bourgin, artiste.

S’évader, se changer les idées… la parenthèse de bonheur va durer une heure, grâce à la générosité de nombreux donateurs. Une cagnotte en ligne a permis de créer ce spectacle. “On a lancé ça après les événements. En ouvrant [la cagnotte] en France, au Canada et partout dans le monde. L’idée c’est d’être soutenues en tant qu’artistes, pour ne pas non plus tout faire gratuit, on a aussi besoin de manger”, poursuit l’artiste.

Trois spectacles ont ainsi été financés. Après le big up spot de Koutio, Fifine et couette se rendront mercredi à la Rivière Salée puis dans le quartier de Kaméré, à Nouméa.