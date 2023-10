A Nouméa, un outil pour localiser les tombes à travers l'immense cimetière du 5e-Km

La ville de Nouméa s'est dotée d'une application bien pratique pour aider à (re)trouver une tombe dans le cimetière du 5e-Km, le plus grand de Nouvelle-Calédonie. Un plan interactif qui peut faire gagner un temps considérable aux visiteurs, mais aussi aux agents municipaux.

Valentin Deleforterie et Christian Favennec (édité par Françoise Tromeur) •

Plus de 13 000 Calédoniens y ont trouvé leur dernière demeure. Avec ses douze hectares, le cimetière nouméen du 5e-Km prend rapidement des allures de labyrinthe. "Peut-être que les habitués arrivent vite à se repérer mais pour moi qui viens une fois par an, c’est très compliqué", reconnaît Roch, rencontré sur place. "Pour nos arrières-grands-parents, on cherche toujours, renchérit Marie-Thérèse. On sait qu’ils sont par là, mais où…"





QR code

La démarche devrait devenir plus facile, grâce à un plan interactif, et un QR code affiché à l'entrée du cimetière. Démonstration avec le directeur municipal de la Vie citoyenne. "On peut faire une recherche, par la barre de recherche, montre Alan Boufenèche. On tape le nom du défunt ou du concessionnaire." Le site localise la sépulture, mais aussi d'autres informations comme la durée restante de chaque concession. "On a mis un an à développer tout cela, à rentrer toutes les informations qui sont dans les registres papier, les informatiser, les scanner. Des registres sont très anciens, ont pour certains plus de deux cents ans… Il a fallu faire ce travail de fourmi."

Auparavant, pendant la Toussaint, c'était presque cent ou deux cents personnes [qui montaient] au niveau des bureaux administratifs, pour rechercher dans les registres papier, trouver l'emplacement de la tombe, marquer sur un petit plan et ensuite, les gens étaient livrés à eux-mêmes. Alan Boufenèche, directeur municipal de la Vie citoyenne

Bientôt celui du 4e-Km

Un gain de temps pour les visiteurs. Mais aussi pour les employés du cimetière !

Jusqu’à présent, pour trouver un défunt, on était obligés de le chercher par sa date de décès, dans des registres centenaires. Il fallait venir sur le terrain, avec les registres… Aujourd'hui, on va pouvoir le retrouver quasiment immédiatement, grâce aux tablettes dont on dispose, juste avec un clic. Thomas Durand, responsable du centre funéraires et des cimetières de Nouméa

L'application doit intégrer le cimetière du 4e-Km, d'ici l'année prochaine.