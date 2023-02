Abattages de requins : les Calédoniens partagés

Après une deuxième attaque de squale sur un rider à l'Anse Vata, le week-end dernier, une nouvelle campagne de prélèvements de requins tigres et bouledogues a débuté ce lundi. Elle est pilotée par la mairie de Nouméa. Depuis quelques années, le procédé soulève des interrogations chez les Calédoniens.

Lizzie Carboni avec Loreleï Aubry •

En ce lundi ensoleillé de vacances scolaires, pas de nageur dans les eaux de la baie de l'Anse Vata. Ce jour là, seuls les bateaux de la sécurité civile et de la municipalité s'aventurent dans le lagon pour procéder à une nouvelle campagne dite "de prélèvements de requins tigres et bouledogues". Une initiative de la mairie, compétente dans la bande littorale des 300 mètres.

Pendant ce temps, sur la plage, des Calédoniens s'interrogent.

Ca peut être une bonne chose mais après, il faut respecter cet animal qui est chez lui. Pour moi, les tuer n'est pas la solution, il y aurait peut-être d'autres choses à faire. En tout cas, c'est à nous de prendre nos responsabilités, éviter d'aller trop loin pour se baigner en cette période, éviter d'aller en pêche. Une mère de famille.

Je suis pour le fait de réagir et ils ont bien réagi! Après, il ne faudra pas s'arrêter là mais mettre des panneaux disant attention aux requins. Et puis, enfin, qu'est ce qu'on attend pour mettre des filets ? Un retraité.

Les mamans requins font plusieurs bébés...ce qui veut dire qu'il y en aura toujours! Les euthanasier ne va pas les éliminer complètement, je ne pense pas. Une passante.

Une action inutile selon les défenseurs de l'environnement

L’euthanasie des squales fait débat depuis la première opération du genre en juin 2019, suite à l’attaque d’un jeune garçon, dans la baie de l’orphelinat. Depuis, la Province Sud a abattu de nombreux spécimens, allant même jusqu'à retirer les requins tigres et bouledogues de la liste des espèces protégées en octobre 2021. Selon les associations environnementales, plus d’une centaine de requins aurait été tué en trois ans. Un processus jugé nuisible et inutile par Ensemble pour la Planète.

"Si l'information ne suffit pas, il faut agir au niveau réglementaire. C'est à dire interdire les baignades de telle heure à telle heure à telle saison, il faut aussi sanctionner les baignades dans les marinas." En effet, selon Martine Cornaille, présidente de l'association EPLP, "Il est nécessaire de renforcer les précautions en matière de rejets d'eaux noires pour tous les bâteaux au mouillage. Car aujourd'hui, tous les gens qui vivent à bord rejettent l'intégralité de leurs déchets organiques sans aucun assainissement préalable. Ce n'est pas acceptable." affirme t-elle.



La mairie de Nouméa poursuit sa campagne de "prélèvements" et n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet pour le moment. La semaine dernière, trois requins tigres et un bouledogue ont été abattus suite à l’attaque d’une nageuse, plage du Château royal. Pour l’heure, la baignade et les activités nautiques sont toujours interdites sur les principales plages de la capitale jusqu’à nouvel ordre.