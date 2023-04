Affaire Pérès-Martinez : retour sur l'histoire familiale de l'accusé et le stage d'acupuncture de sa femme au Vietnam

Le cinquième jour du procès d'Olivier Pérès s'ouvre ce vendredi 7 avril, à Nouméa. Une journée où les témoins se succèderont à la barre et notamment, le frère cadet de l'accusé. Une connaissance de la femme d'Olivier Pérès est également interrogé sur les agissements de Mathilde Pérès lors d'un stage d'acupuncture au Vietnam.

Natacha Lassauce-Cognard (Noémie Dutertre) •

Une nouvelle journée s'ouvre sur le procès d'Olivier Pérès. Après avoir terminé jeudi soir par la visio-conférence de Mathilde Pérès, le procès débute ce vendredi matin, non pas par l’audition de l’expert psychiatre métropolitain qui était prévue (à cause d'un problème de connexion à Paris) mais par l’audition de témoins.

Pour commencer, le 11ème témoin de ce procès intervient à la barre. Ami d’enfance d’Olivier Pérès, il déclare avoir connu l’accusé à l’âge de 12 ans. Interrogé par Me Céline Lasek, il affirme, comme en première instance, « il n’y a jamais eu de culture des armes dans la famille Pérès ».

Témoignage du frère de l'accusé

Le 12ème témoin est l’un des deux frères cadets de l’accusé, ingénieur de profession. Il souhaite revenir sur leur histoire familiale et notamment leur père, un homme érudit, charismatique, impliqué dans l’éducation de ses enfants. Décédé aujourd’hui, il laisse « un héritage moral et intellectuel important » à ses 6 enfants et ses 30 petits enfants. Le témoin décrit son enfance comme idéale aux côtés de ses frères et sœurs. Il déclare « Olivier est un homme humble, généreux, très intelligent, un éternel optimiste, il sait prendre du recul quand la situation est grave ». En rajoutant que son frère « sait perdre, il n’a pas de problème avec la défaite ».

Dans ses déclarations spontanées, il revient sur le début du mois de septembre 2018 et évoque un appel téléphonique qu’il reçoit de son frère, Olivier Pérès. « Pour donner le change lors de discussions avec Éric Martinez (ce dernier lui proposant d’avoir des relations intimes avec d’autres femmes), il invente des infidélités. Des propos enregistrés par Éric Martinez qui sont rapportés à Mathilde, qui est au Vietnam », explique-t-il. Ce qui aurait entraîné le début des actes sexuels entre Mathilde Pérès et Éric Martinez.

Le frère de l’accusé fait aussi référence à un divorce violent à venir avec Mathilde, qualifiant Éric Martinez « de dangereux psychopathe ». « Je n’ai pas pris la mesure de sa peur vis-à-vis de son voisin », continue-t-il. Concernant l’emprise psychique, le témoin déclare que la famille Pérès avait du mal à y croire mais finalement, elle se rend compte qu’elle est « très prégnante chez Olivier ». « Elle l’est toujours d’ailleurs », ajoute-t-il.

Interrogé par Me Calmet, le témoin reconnaît que lors de son appel téléphonique début septembre 2018, son frère ne lui a pas relaté de menaces faites par Éric Martinez à l’encontre des enfants Pérès. L’avocate générale, Claire Lanet, lui demande si l’accusé avait fait référence à des menaces d’Eric Martinez sur son épouse, le témoin répondra par la négative. Dans cet appel, Olivier Pérès n’avait pas non plus fait référence à Laurence Martinez, déclare-t-il. Le témoin finit ses déclarations, questionné par le défense , il atteste qu’Olivier Pères est animé par « une sincérité naïve ». « Nous ne sommes pas tous égaux face à un pervers narcissique (faisant ainsi référence à Éric Martinez). Olivier avait dans le passé un raisonnement parfait, aujourd’hui ce n’est plus le cas », atteste-t-il.

Stage d'acupuncture

Le 13ème témoin comparaît à la barre : une ancienne connaissance de Mathilde Pérès, qui a participé avec elle à un stage d’acupuncture au Vietnam en août 2018. Elle revient sur les changements d’attitude de la femme de l’accusé au cours de leur séjour. « Elle ne mangeait presque plus, elle faisait du sport ». Le témoin déclare qu’un proche, un certain Nestor (nom donné par Éric Martinez) veillait sur elle via des satellites, « Mathilde me parlait des risques qu’elles encouraient en Asie : trafic de femmes, de corps humains » dit-elle. Interrogée par Me Isabelle Mimran, le témoin revient sur ses anciennes déclarations, « je ne voulais pas dire que Mathilde Pérès était dans la séduction avec un homme », à ce moment-là elle avait des griefs à l’encontre de Mathilde car elle se sentait mise à l’écart du groupe injustement lors du stage. Ce témoin avait aperçu une photo de sexe d’homme sur le téléphone de Mathilde Pérès, cette dernière lui avait dit que c’était son mari. La question se pose, n’était-ce pas Eric Martinez ?