Après 34 ans à l'Anse-Vata, le snack Ulysse déménage

C'est une institution à Nouméa. Après 34 ans d'activité, le snack Ulysse à l'Anse-Vata a fermé ses portes il y a quelques semaines... pour mieux renaître au Quartier Latin.

Caroline Antic-Martin et Gaël Detcheverry (Lizzie Carboni) •

C'est la fin d'une ère, du moins pour les riverains de l'Anse-Vata. Depuis le 12 décembre 2022, l'un des snacks emblématiques de la capitale a fermé ses portes... mais pour mieux les rouvrir ailleurs. Le snack Ulysse, c'était le rendez-vous de milliers de Nouméens chaque semaine côté plage... et ce depuis plus de trois décennies.

"Lorsque j'ai acheté ce petit snack, il n'y avait qu'une toute petite bâche et par terre, c'était du ciment" se souvient, Yanni Ito, la gérante.

Mais l'histoire va continuer puisque le snack et ses burgers prennent leurs quartiers très prochainement au Quartier Latin. "On aimerait créer une ambiance plus chaleureuse mais c'est plus compliqué du fait du bruit de la route" confie Stéphanie, la fille de Yanni.

Le reportage de Caroline Antic-Martin et Gaël Detcheverry.