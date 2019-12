Au collège Tuband, le second jour du brevet perturbé par une agression

Danièle Dambreville, avec F.T. •

Il était venu des îles Samoa pour passer le brevet en individuel. Ce mardi après-midi, un jeune candidat du DNB a été frappé par un autre à la sortie de son épreuve d’anglais, au collège Tuband de Nouméa. L’adolescent a été blessé par un coup de poing au visage. Un échange de regards peu apprécié serait à l’origine de cette agression. L’élève et sa famille ont porté plainte. Rappelons que plus de quatre mille collégiens étaient appelés à tenter les épreuves du diplôme national du brevet, hier et aujourd'hui.