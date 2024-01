Avant l'avis de la justice sur la reprise de ses actifs, le lycée Do Kamo tient au courant les parents

Grande période de transition, pour les établissements scolaires qui dépendaient de l'Asee. L'Alliance scolaire de l'église évangélique a été placée en liquidation judiciaire. Ses entités se sont organisées en plusieurs structures associatives pour continuer leur mission d'enseignement. Et le tribunal de commerce va se prononcer sur le devenir des biens qui concernent le lycée Do Kamo de Nouméa. Mardi, celui-ci a dressé un point de situation.

À un mois de la rentrée, il y avait déjà du monde, mardi soir, dans la cour de Do Kamo. Le lycée protestant niché à Nouméa, dans la Vallée-des-Colons, accueillait une réunion à l'appel de l'APE. Plusieurs dizaines de personnes y ont participé. Un temps d'information pour rassurer les parents d'élèves, en tout cas les tenir informés sur le devenir de l'établissement. Le tribunal du commerce doit en effet se prononcer, jeudi 25 janvier, sur la reprise de ses actifs mobiliers et immobiliers.

Le matériel pédagogique et le foncier

Daniel Collet, le secrétaire adjoint du conseil d'administration, dresse un point de situation. "Un juge va décider qui va être repreneur des actifs mobiliers (c'est-à-dire tout le matériel pédagogique, les tables, les chaises, les ordinateurs) et de l'actif immobilier (c'est-à-dire les deux terrains que nous utilisons et qui appartenaient à l'Asee, le réfectoire et l'internat des garçons", détaille-t-il. "Le gouvernement nous a indiqué qu'il entrait en négociation directe pour faire l'acquisition de ces terrains et nous, on doit fournir un dossier, jusqu'à la veille de cette date, pour la reprise de l'actif mobilier." La valeur de celui-ci a été estimée à une quinzaine de millions.

Nouveaux contrats

Une étape de plus, pour le lycée qui dépendait de l'Asee, dont la liquidation judiciaire a été prononcée fin décembre. L'Alliance scolaire de l'église évangélique était confrontée à de graves difficultés financières, qui ont mené à plusieurs années de redressement judiciaire. En parallèle de ce processus, ses établissements scolaires se sont organisés en structures associatives pour continuer à fonctionner, à bénéficier de financements et à accueillir les élèves. C'est le 26 décembre que le Congrès a validé les contrats, pour leur entrée en vigueur au 1er janvier.

À la rentrée précédente, Do Kamo recevait 564 élèves, entre les inscriptions en filière générale, en enseignement technologique, en bac pro et en mention complémentaire.