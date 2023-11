Avenir institutionnel : "trois réunions de travail" entre partenaires politiques autour du document martyr

Plusieurs rencontres ont eu lieu cette semaine à Nouméa pour échanger autour du document de travail proposé par l'Etat, confirme sa représentation en Nouvelle-Calédonie. Autour de la table, le haut-commissaire, des conseillers ministériels, les Loyalistes, le Rassemblement, Calédonie ensemble et l'Union nationale pour l'indépendance.

"Les échanges ont duré quinze heures." Dans un communiqué diffusé ce jeudi soir, le haussariat évoque les discussions menées les jours derniers entre des représentants de l'Etat, du camp favorable au maintien dans la France et des indépendantistes. Du moins, une partie d'entre eux. "Dans la continuité des travaux conduits par le ministre de l’Intérieur et des outremer relatifs à l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, les délégations politiques (Loyalistes / le Rassemblement ; Calédonie ensemble, UNI) ont été réunies cette semaine à Nouméa autour du haut-commissaire de la République, en présence de conseillers ministériels", est-il précisé. On notera l'absence de l'Union calédonienne.

À suivre en présence du ministre Darmanin

"Trois réunions de travail ont été organisées", précise ce point de situation. Des échanges qui "ont porté sur le document de travail proposé par l’Etat", le fameux document martyr transmis comme base de réflexion. "Chaque délégation a pu exprimer son point de vue et présenter ses propositions sur les points en discussion. Les échanges ont été sereins, respectueux et constructifs", si l'on en croit le communiqué. Lequel ajoute, en évoquant le retour attendu de Gérald Darmanin à la fin du mois : "Les travaux se poursuivent et donneront lieu à de nouvelles réunions en présence du ministre de l’Intérieur et des outremer."