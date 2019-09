Ces artistes océaniennes en partage à Bernheim

Echange entre artistes, Denise Tiavouane

Toucher la jeunesse

Sensibiliser les jeunes générations, à l'heure de l'internet et du multimédia, les intéresser à tout ce qui est culture océanienne mais pas avec un regard extérieur. Leur donner l'occasion de prendre leur part dans cette culture océanienne et d'en faire, s'ils peuvent, un métier.

- Paula Boi, artiste

Ateliers le samedi

Les enfants et les parents viennent profiter de Paula Boi avec ses bambous par exemple, moi qui fais de l'art océanien, Juliette qui fait du graphisme en noir et blanc, Yolande Moto qui travaille avec les petites sculptures en terre...

- Denise Tiavouane, artiste

Invitées

Comme chaque dernier week-end du mois désormais, la bibliothèque Bernheim accueillait samedi, dans ses jardins, «le marché de Lucien». Et parmi les exposants, les visiteurs ont pu rencontrer des artistes contemporaines d'envergure, telles que Denise Tiavouane, Paula Boi ou encore la Vanuataise Juliette Pita.Une sorte d'avant-première à l'exposition commune qui commencera mardi et doit durer jusqu'en novembre. L’intérêt du lieu étant de toucher un autre public, explique Paula Boi.Le samedi, les artistes organiseront des ateliers sur place. «On a choisi les week-ends pour que tout le monde, les enfants et les parents, puissent participer, développe Denise Tiavouane. On profite de l'exposition pour faire des ateliers.»Deux artistes d'autres pays mélanésiens ont été invitées, comme la Vanuataise Juliette Pita, qui utilise l'acrylique et la peinture à l'eau sur des supports allant du bambou au tapa en passant par la toile et l'écorce.​​​​​​