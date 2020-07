Le conseil municipal junior de Nouméa sera désigné le 30 juillet

La campagne électorale du conseil municipal junior de la ville de Nouméa est lancée. Les élèves de CM1 de 39 écoles publiques et privées de la commune vont défendre durant un mois leurs projets.

L’environnement au coeur des préoccupations des enfants

Dans cette classe de CM1 de l’école Fernande Leriche, les élèves se préparent à l’élection municipale junior de Nouméa qui doit se tenir le 30 juillet prochain. Les enfants doivent mener une campagne électorale en binôme.Pour Malo Steenman, il s’agit de « donner ses idées pour modifier un peu l’établissement, arrêter des choses et en rajouter d’autres ».« Il y a beaucoup de gens dans ma famille qui sont devenus maires dans le Nord, et du coup, ça m’intéressait » explique de son côté, Victoria Berrar. « Et aussi, je trouve ça bien qu’on puisse donner nos avis ».Pour être élus, les candidats doivent présenter un projet aux élèves de 3ème cycle de leur école. Ils ont un mois pour convaincre les électeurs.« Je vais déjà leur montrer des images, je vais leur en parler, et je vais faire une affiche avec tout ce que j’ai envie de mettre dessus » commente Ayo Berrouet, qui a déjà lancé sa campagne.Les questions sur l’organisation du scrutin sont nombreuses. Un élu de la ville de Nouméa est là pour rassurer le jeune public.« Cette opération des CMJ, c’est bien l’idée de pouvoir les laisser participer à la vie citoyenne de la ville, de porter un regard d’enfant, pour pouvoir améliorer au mieux la vie des administrés de Nouméa finalement » explique Christophe Delessert, élu municipal.Dans cette école, deux binômes ont déjà été élus au conseil municipal dans le passé. Parmi les projets retenus, une amélioration des menus de la cantine. Aujourd’hui, il est question d’environnement et d’écologie.« Mes élèves de cette année sont plus axés sur l’environnement, le recyclage des déchets, le développement durable au sein de l’école avec des projets autour de bibliothèque pour tout le monde pour pouvoir partager des livres au lieu de les jeter, ainsi que des récoltes de jouets » explique Emilie Barachet, leur enseignante.Parmi les 39 écoles qui se présenteront à l’élection du conseil municipal, 78 enfants seront désignés. Durant deux années, ils pourront ainsi participer à des séances plénières et à des actions culturelles pour la ville de Nouméa.