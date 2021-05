Covid-19 : les professionnels du mariage tentent de surmonter la crise

Cédrick Wakahugnème (C.C.) •

Ce vendredi 14 mai, une cinquantaine de professionnels a envahi la salle Venezia, à l’anse Vata, à l’occasion du Salon du Mariage, qui se tient jusqu'à. Cet événement est l’occasion pour ces organisateurs de mariages de A à Z de faire le plein de commandes après une année difficile pour cause de crise sanitaire. « C’est très difficile et ce n’est pas fini, craint Audrey Chouieur, gérante d’une des enseignes présentes. Tant que les frontières sont fermées, beaucoup de mariages sont reportés ou annulés. »

Les mariages représentent 50 % de notre chiffre d’affaires, donc quand il n’y en a pas, on ne travaille pas. Audrey Chouieur, organisatrice de mariages

Changement d'écrin pour le salon

Cet événement est aussi un véritable défi pour l’organisateur, Pacific Fair, qui reprend cette édition 2021 après l’abandon de l’ancien promoteur de cette grand-messe du mariage. « C’est un véritable challenge pour nous de reprendre ce Salon du Mariage avec nos idées, admet Bruno Aurélio, son responsable. On est revenu sur Nouméa dans une salle plus petite mais cela nous a permis de faire un endroit plus cocooning, plus chaleureux pour que les futurs mariés se projettent. »

©Cédrick Wakahugnème



300 à 400 mariages par an

De la déco à la sono, en passant par l’exposition de robes originales et traditionnelles et les offres de "wedding planner", les visiteurs n’ont que l’embarras du choix. Pour Audrey et son futur époux, ce salon offre un intense moment de complicité. Recherche d’un organisateur de mariage, essayages de robe et choix de la bague… Tout est important. « On veut quelque chose de particulier et d’assez unique », confie Audrey.

Coronavirus ou pas, le couple a l’intention de se marier en 2022. Chaque année, 300 à 400 mariages sont organisés en Nouvelle-Calédonie. L'an dernier, le chiffre était tombé à 200.

Le reportage radio de Cédrick Wakahugnème