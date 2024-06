Crise en Nouvelle-Calédonie : fumée persistante au-dessus de Normandie, à Nouméa

Dans le Nord de Nouméa, des fumées s'élevaient toujours, ce lundi, au-dessus de la zone industrielle de Normandie. Les pompiers interviennent pour contenir ces dégagements persistants.

Le 14 mai, la zone industrielle de Normandie dégageait d’énormes et épaisses fumées noires. Dans le contexte insurrectionnel qui a secoué la Calédonie, ce quartier situé dans le Nord de Nouméa a subi d’impressionnants incendies d’entreprises, de commerces et de docks, y compris de matières dangereuses. Quatre semaines plus tard, le même secteur est surmonté par de la fumée.

Fumées au-dessus de Normandie • ©René Molé / NC la 1ère

Sécurité civile et pompiers communaux

Beaucoup plus claire, elle signale un danger moindre de destruction et de propagation, puisqu'émanant de sites déjà brûlés. Mais elle peut toujours représenter une gêne importante pour les parties de l’agglomération qui y sont exposées. Ce lundi 10 juin, les pompiers étaient en tout cas à pied d'œuvre dans la zone industrielle de Normandie. Plusieurs véhicules, à la fois de la sécurité civile et des pompiers de Nouméa, ont été déployés.

Pompiers déployés à Normandie • ©René Molé / NC la 1ère

Interventions en journée

Pendant plusieurs jours, les soldats du feu n'ont pas pu intervenir dans ce secteur, qui n'était pas assez sécurisé. Différents sinistres se sont éteints d'eux-mêmes. Mais depuis vendredi, une importante fumée est réapparue, notamment, à hauteur de l'entrepôt d'un importateur et distributeur de produits alimentaires. Les pompiers, explique un officier d'astreinte de Nouméa, ont déjà projeté des milliers de litres d'eau pour tenter de la faire redescendre. De jour, pour la sécurité des équipes. En attendant que les éléments combustibles soient dégagés.