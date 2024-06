Crise en Nouvelle-Calédonie : l'accès à la clinique Kuindo-Magnin de Nouville, à Nouméa bloqué ce matin

La clinique Kuindo-Magnin de Nouville est coupée du monde, ce dimanche 2 juin au matin. Aucune ambulance ni aucun personnel de santé n'a pu passer pour y accéder ou en sortir. En cause : un barrage au niveau du sénat coutumier. Les forces de sécurité sont sur site, pour débloquer l'accès.

Le personnel soignant et les patients étaient bloqués, ce dimanche matin, dans l'enceinte de la clinique Kuindo-Magnin de Nouville, à Nouméa. Les ambulances n'ont, elles non plus, pas pu accéder à l'établissement de santé.

En cause : un barrage, érigé au niveau du sénat coutumier. Il n'a laissé passer aucun véhicule.

Les voitures du personnel de santé de la clinique ont été bloquées, au niveau du rond-point du lycée Jules Garnier, pour laisser passer les engins de déblayage.

Les forces de sécurité et engins de travaux sont encore sur site ce dimanche matin à 10 heures, pour tenter de débloquer l'axe routier qui mène à la clinique.

Plus d'informations à venir.