Des femmes inspirantes pour mener le 3e Nouméa Women’s Forum

La troisième édition du Nouméa Women's Forum débute à la mi-journée ce mercredi au centre administratif de la province Sud, avec un fil rouge qui continue de se dérouler depuis la première édition : celui du leadership au féminin.

Anne-Claire Lévêque, Mirna Kilama, Cédric Michaut et Lizzie Carboni •

"En Calédonie, les femmes ont du potentiel." Tels sont les mots de Naïa Wateou, présidente du développement économique à la province Sud. Invitée du journal télévisé ce lundi soir pour annoncer l'ouverture Nouméa Women's Forum, elle a rappelé l'importance d'autonomisation et d'émancipation pour les femmes du pays. L'évènement se déroule jusqu'au 21 juillet.

Sororité calédonienne

Avec le thème "toutes inspirantes", cette troisième édition du Nouméa Women's Forum est un peu plus sensible, avec la notion de la confiance en soi et celle d'avoir des modèles inspirants. "C'est essentiel avec des modèles qui sont accessibles" précise Naïa Wateou. "Ce sont des femmes du quotidien, qui souvent ont travaillé une reconversion professionnelle, parce qu'à un moment donné, elles ne se sentaient plus forcément en accord avec la manière dont elles vivaient au quoditien."

Des femmes que l'ont peut rencontrer aujourd'hui partout en Calédonie car "cette sororité est en train de se consolider, elles sont tout à fait disposées à pouvoir échanger avec les jeunes" explique Naïa Wateou.

Selon elle, il est important d'avoir cet esprit d'entreprendre dès le plus jeune âge. La question sera d'ailleurs abordée dans le cadre des ateliers de ces prochains jours, à la province Sud.

Je suis personnellement convaincue que si on arrête de reproduire certains stéréotypes dès le plus jeune âge, on construit des citoyens et des citoyennes de demain, dans une société peut-être beaucoup plus inclusive. Naïa Wateou, présidente de la commission du développement économique

Talons aiguilles et bottes de soldats

Chaque année, en Calédonie, de plus en plus de femmes se lancent dans l'entreprenariat. Gros plan sur une entreprise familiale étonnante gérée par deux femmes. Une mère et sa fille se sont en effet spécialisées dans le recyclage de déchets mixtes. Après 18 ans d'expérience, leur société est devenue une référence dans le Pacifique.

Le reportage de Mirna Kilama et Cédric Michaut.

Leadership féminin

C'est un thème qui parle à Magali Yeiwéné. D’abord participante, la voilà désormais actrice du Nouméa Women’s Forum. Femme et cheffe d’entreprise, pour elle, l’équation demeure complexe aujourd’hui encore. Depuis trois ans, l'évènement a pour ambition de la résoudre, au moins en partie.

Pour Magali Yeiwéné, inscrite aux tout premiers ateliers en 2021, l’événement a créé un véritable élan.

Je pense que ça répondait à un vrai besoin de se retrouver nous, les femmes, pour parler de nos vies, de ce qu’on vit de bien ou de pas bien, de ce qui nous préoccupe et ce qu’on voudrait. Ce qui était intéressant dans ces ateliers c’est que vraiment, on nous a donné la parole sur ce qu'on voudrait faire. Magali Yeiwéné, cheffe d'entreprise et coach en leadership

Un an plus tard, Magali Yeiwéné se retrouve un peu moins dans la deuxième édition centrée sur l’artisanat. Mais elle est tout de même présente et défend la diversité des femmes cheffes d’entreprises.



Cette année, elle prend sa casquette professionnelle. Consultante, formatrice et coach en leadership, elle proposera une master classe, avec l’idée de participer à une édition qui veut changer les regards, "de nous sur nous, et puis de l'extérieur aussi. La visibilité, c'est le nerf de la guerre ; il faut être visible, pour qu'on nous voit sinon personne ne le fera pour nous" explique-t-elle.

Tables-rondes, master classes, ateliers… Chaque rendez-vous se veut un outil supplémentaire pour renforcer le leadership des Calédoniennes et devenir, à leur tour, inspirantes. Pour s'inscrire, c'est par ici.