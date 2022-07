Des policiers se font foncer dessus à plusieurs endroits du Grand Nouméa

La nuit de samedi à dimanche a été particulièrement risquée pour les forces de l’ordre dans le Grand Nouméa. Selon le récit de la police nationale, la poursuite d’un conducteur récalcitrant a pris une tournure épique, et dangereuse, entre le centre-ville de Nouméa et Païta. Un cambrioleur présumé a par ailleurs foncé sur un agent à Trianon avec la voiture de la victime. Plus de peur que de mal, et des interpellations.

Françoise Tromeur •

Ce dimanche, vers 1 heure du matin, à Nouméa. Selon la police nationale, le conducteur d'un pick-up grille un feu tricolore rue Gallieni. Approché par un équipage de police secours, il n’obtempère pas et prend la fuite en direction du Nord. Voilà même que "les passagers jettent des blocs de ciment sur les véhicules de police, puisque la [brigade anti-criminalité] a rejoint le premier équipage". Après un long passage dans Montravel, puis la route du parc forestier, le véhicule retourne sur la voie de dégagement Ouest. C’est alors, que "le conducteur tente de percuter le véhicule de la BAC, qui est ensuite rejoint par la police municipale de Dumbéa à l'ancien péage".

Les policiers s'écartent de justesse

Et la course va atteindre Païta. C’est à hauteur de l’hôtel-restaurant situé à Gadji, vers la Zico, que le pick-up se retrouve "bloqué dans une impasse. Les policiers tenteront dans un premier temps d'interpeller le conducteur, mais ce dernier fait une manœuvre et vient percuter le véhicule de la police municipale. Il foncera dans sa manœuvre sur les policiers qui ont dû s'écarter de justesse." Après la collision qui s’ensuit, conclut la police nationale, le conducteur et le passager avant, 28 et 27 ans, ont pu être interpellés. Ils ont été placés en garde à vue.

Avec une voiture tout juste volée

Autre épisode marquant de la nuit, à peu près à la même heure mais cette fois du côté de Trianon. La police secours est requise vers 1h35 à la résidence pour personnes âgées Les Cerisiers bleus, "une dame ayant mis en fuite son cambrioleur". A l'arrivée de la police sur le parking, une voiture "fonce sur un des policiers qui devra se jeter sur le côté pour éviter d'être percuté. Le véhicule sera arrêté au portail de la résidence, le fourgon de police bloquant sa sortie. Le conducteur sera alors interpellé, puis placé en garde à vue." La voiture appartenait à la victime du cambrioleur présumé, lui-même âgé de vingt ans, qui en avait dérobé les clés.

Vol en réunion au skate-parc de Tina

La police qui signale aussi une affaire de vol en réunion au skate-parc de Tina ce samedi. "Une jeune femme faisait à 14h30 du roller avec une amie lorsqu'un individu est arrivé rapidement, s’est emparé de son sac et a pris illico la fuite en direction du squat [voisin]. Le sac contenait des outils de roller, ses clés de voiture et son téléphone portable." Après enquête de voisinage par la BAC, l’homme mis en cause a été identifié. Interpellé en début de soirée après des recherches dans le secteur, il était en possession de l’objet du larcin, et "en compagnie d'un autre individu receleur d'un des objets de la victime".