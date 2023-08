Disparition du caboteur “La Monique” : un bâtiment nouméen porte le nom du géomètre Robert Parazols

"Bobby" Parazols, 24 ans, rentrait de mission à bord de "La Monique" quand le caboteur a disparu en mer, entre le 31 juillet et le 1er août 1953. Le nom de ce géomètre calédonien a été donné au bâtiment qui abrite le service topographique, à Nouméa.

Il aurait eu 94 ans le 28 août. Mais Robert Parazols, jeune géomètre calédonien, a disparu en 1953, en même temps que le caboteur La Monique. En ce lundi anniversaire de sa naissance, une plaque a été inaugurée à Nouméa, devant le bâtiment du service topographique auquel a été donné son nom, à la DI3T (voyez ces images de Franck Vergès).

Une cinquantaine de personnes ont participé à la cérémonie. La famille de "Bobby" Parazols, des membres de l'association La Monique, des agents ou anciens agents, des représentants du gouvernement, ainsi que du Sénat coutumier et de la mairie.

Emotion

Une marque de respect qui a ému ses proches. "J'avais dix ans de différence avec lui. On ne s'est pas beaucoup connus mais on s'aimait beaucoup, a réagi sa petite sœur, Marie-Danielle. Malgré le chagrin, malgré la peine, ça fait du bien de voir tout ce monde lui rendre hommage, et particulièrement les photos qui sont à l'intérieur."

Une affiche retraçant sa vie a en effet été posée dans ce bâtiment B, à hauteur du service topo, là où le public patiente. Non loin d'une vitrine qui expose les équipements utilisés à cette époque.

Détaché pour la mission IGN

Robert Parazols avait 24 ans quand La Monique s'est éloignée en mer au large de Maré, avec 126 personnes à bord, sans plus jamais donner de nouvelles. Depuis la mi-mai, il était détaché à Lifou auprès de la mission IGN, destinée à réaliser différentes cartes topographiques de Nouvelle-Calédonie. C'était le seul garçon d'une fratrie de six enfants.

L'année 2023, qui marque le soixante-dixième anniversaire de ce drame maritime, est ponctué par de nombreuses célébrations. Le 25 juillet, un hommage similaire était rendu à Koné, à l'agent des postes Victor Monnier. Le 31 juillet, c'était à Maré, en mémoire de l'opérateur radio Henri de Greslan.