Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie : où en sont les discussions entre le président et les politiques calédoniens ?

Au soir de cette journée marathon pour le président de la République, en Nouvelle-Calédonie, les discussions se poursuivent à Nouméa, dans le secret du haut-commissariat. Emmanuel Macron a reçu dans des discussions bilatérales les formations non-indépendantistes et indépendantistes, y compris Christian Tein, leader de la CCAT, assigné à résidence.

Prendre le temps de rencontrer l'ensemble des formations politiques calédoniennes, c'est l'objectif d'Emmanuel Macron en ce jeudi soir, à Nouméa. Au haut-commissariat, le chef de l'Etat a d'abord reçu deux délégations non-indépendantistes. D'abord, Calédonie ensemble représentée par Philippe Gomès et Philippe Dunoyer. En désaccord avec eux sur la marche à suivre, l'ex-secrétaire d'Etat Sonia Backès, cheffe de file de la branche radicale des loyalistes, et le député Renaissance de Nouvelle-Calédonie, Nicolas Metzdorf, ont été reçus dans un second temps. L'un des participants explique à NC la 1ère que le président a d'abord voulu écouter les positions des uns et des autres, et leurs propositions pour sortir la Nouvelle-Calédonie de la crise.

Les indépendantistes également présents

Dans un second temps, il a reçu une délégation composée de toutes les composantes du front indépendantiste, selon la liste de la délégation diffusée par l'Elysée. Sont notamment autour de la table, plusieurs dirigeants de l'Union calédonienne, dont le président du Congrès Roch Wamytan, ainsi que des cadres du Palika dont son porte-parole Jean-Pierre Djaïwé. Assigné à résidence, Christian Tein, membre de l'UC et chef de file de la CCAT, est aussi présent.

Après cette rencontre avec les indépendantistes, Emmanuel Macron, comme il s’y était engagé ce matin, est à nouveau en session plénière avec les élus et acteurs économiques rencontrés plus tôt dans la journée.

Composition des délégations

Pour l'intergroupe Loyalistes, Sonia Backès, Nicolas Metzdorf, Gil Brial et Brieuc Frogier. Pour le groupe Rassemblement, Virginie Ruffenach et Alcide Ponga. Pour Calédonie ensemble, Philippe Dunoyer et Philippe Gomès.

Pour la délégation indépendantiste : Roch Wamytan, Gilbert Tyuienon, Pascal Sawa, Christian Tein, Frédérique Muliava, Boris Ajapunhya, Jean-Pierre Djaïwé, Victor Tutugoro, Adolphe Digoué, René Porou, Aloisio Sako, Emmanuel Kouriane.

Plus d'informations à venir.