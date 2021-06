En cette journée mondiale du tricot, les Petites mailles de Calédonie sont mobilisées place des cocotiers

Pour la journée mondiale du tricot et du crochet, les tricoteuses des Petites mailles de Calédonie tentent de battre le record de la plus longue écharpe, qui pourrait atteindre les plus de 150 mètres. Une initiative singulière et solidaire.

Le kiosque à musique de la place des cocotiers au centre-ville de Nouméa doit être complètement recouvert d’une écharpe. C’est l’objectif porté par les membres des Petites mailles de Calédonie, qui tentent ce dimanche 13 juin, de battre le record de la plus longue écharpe au monde, qui atteint pour l'heure les 175 mètres.

"On va mesurer la longueur de cette écharpe et après, les gens vont pouvoir venir toute la journée pour prendre des cours de crochet et de tricot, totalement gratuits", lance Florence Deheeger, la fondatrice des petites mailles de Calédonie. "Ils peuvent aussi nous emmener des écharpes réalisées chez eux, ou bien faire des dons de pelotes".

Une création qui sera composée de nombreuses écharpes assemblées les unes aux autres. Elles seront ensuite désolidarisées, puis données à l’association "Un sandwich pour autrui" qui prend soin des sans-abri.

Des actions solidaires que les vingt-cinq tricoteuses des Petites mailles de Calédonie réalisent plusieurs fois dans l'année. "En dehors de cette écharpe, tous les ans, on fait des bonnets pour les SDF. L’année dernière, on a distribué 172 bonnets et ils en ont bien besoin parce qu’il fait froid, la nuit, dans les rues de Nouméa. Ils ont besoin de chaleur, pas uniquement de celle qu’apporte la laine, mais aussi de la chaleur humaine", ajoute la fondatrice de l’association.

Un rendez-vous singulier, solidaire et participatif qui se déroule au kiosque à musique de la place des cocotiers, jusqu’à 16h.