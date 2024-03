EN IMAGES. Les Loyalistes et le Rassemblement mobilisés devant le Congrès pour protester contre la politique et les réformes fiscales du gouvernement actuel

Pendant presque deux heures, ce jeudi, les Loyalistes et le Rassemblement se sont positionnés devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Ils étaient entre 3 et 4 000 à répondre à l'appel des partis pour protester contre la politique actuelle du gouvernement et pour évoquer les sujets du pacte nickel, de la fiscalisation ou encore du dégel du corps électoral.

Réforme fiscale, politique gouvernementale... A l'appel du Rassemblement et des Loyalistes, quelques milliers de personnes se sont réunies devant le Congrès, ce jeudi 28 mars, à Nouméa.

Manifestation des Loyalistes devant le Congrès, à Nouméa. • ©Valentin Deleforterie / NC 1ère

Démonstration de force

Entourés de drapeaux tricolores, les élus prennent tour à tour la parole ce matin. Le discours du vice-président de la province Sud Philippe Blaise donne le ton dès les premières minutes : " Nous sommes venus réclamer que nous ne laisserons pas notre pays crever parce que des gens ont décidé la politique de la terre brûlée. Nous nous levons aujourd’hui pour dire "stop, en a marre"".

Sonia Backès fustige les indépendantistes. • ©NC la 1ère

Les élus évoquent pêle-mêle le pacte nickel, la fiscalité, le dégel du corps électoral… Sonia Backès, la présidente de la province Sud, fustige les indépendantistes qui manifestent, eux aussi, à quelques mètres de là : "Je vais leur dire à eux [les indépendantistes], on a été gentils, trop gentils, mais c'est terminé, on est là maintenant, on va plus se laisser faire !" Et d'ajouter : "On ne partira pas, on va se battre, je le dis à Paris aujourd'hui, aux parlementaires qui tremblent. Le bordel, c'est nous qui le mettrons si on essaie de nous marcher dessus !"

À 8 heures ce matin, les manifestants sont déjà postées devant le Congrès. • ©Valentin Deleforterie / NC 1ère

Au total, la mobilisation aura duré une heure et demie, le temps que chacun prononce son discours. Les élus assurent qu’il ne s’agissait ici que du premier acte, et que d’autres rassemblements seront organisés à l’avenir.