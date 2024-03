EN IMAGES. La Cellule de coordination des actions de terrain marche contre le dégel du corps électoral

Les indépendantistes de la CCAT, la Cellule de coordination des actions de terrain, appelaient à une marche pour s’opposer au dégel du corps électoral, ce jeudi matin, à Nouméa. Elle a démarré à Montravel pour se poursuivre devant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissariat.

Rendez-vous au rond-point de Montravel. Dès 7 heures, ce jeudi, les manifestants de la CCAT se sont rassemblés à Nouméa. Ils protestent contre le dégel du corps électoral provincial. Un projet de loi constitutionnelle entériné par les sénateurs, dans la nuit de mardi à mercredi, à Paris. Le texte ouvre le scrutin aux électeurs présents en Calédonie depuis dix ans. Il a été amendé et validé en première lecture. Le vote solennel des élus aura lieu le 2 avril.

Au rond-point de Montravel, à Nouméa, les manifestants de la CCAT se sont rassemblés. • ©Alix Madec / NC la 1ère

“Le FLNKS et toute la mouvance indépendantiste et nationaliste ont demandé le retrait du texte”, a confirmé Omayra Naisseline, UC-FLNKS et Nationalistes.

Départ du cortège de la CCAT. • ©Alix Madec / NC la 1ère

“Nous avons pris acte de ce qui s’est passé au Sénat. En tous les cas, il a été dit qu’il faut un accord global et l’Accord de Nouméa reste le socle des discussions ”, veut retenir l'élue des îles.

Manifestation de la CCAT ce jeudi 28 mars. • ©Alix Madec / NC la 1ère

Une portion de la VDO, la voie de dégagement Ouest a été fermée à la circulation à cette occasion. A la mi-journée, les manifestants indépendantistes étaient attendus près du siège du gouvernement. Après cette étape symbolique, ils devaient se diriger vers le haussariat.

Marche du CCAT à Nouméa • ©Alix Madec / NC la 1ère

Cette marche se déroule sous haute surveillance. Un dispositif exceptionnel a été déployé, avec plus de 450 policiers et gendarmes.

Marche de la CCAT depuis Montravel vers le centre-ville de Nouméa. • ©Alix Madec / NC la 1ère

En parallèle, une manifestation loyaliste s'est tenue, également dans le centre-ville de Nouméa, devant le Congrès.