Un homme et une femme jugés ce vendredi suite à l'incendie de la bâche tricolore

Il provoque des réactions en chaîne depuis ce week-end . Et voilà que deux personnes doivent comparaître ce vendredi, devant le tribunal correctionnel de Nouméa, suite à l’ incendie de la bannière bleu-blanc-rouge , dans la nuit de vendredi à samedi, sur l'hôtel de la province Sud.Ils seront présentés dans le cadre d’une procédure sur. Un homme de 22 ans, comme auteur principal. Et une femme de 26 ans, en tant que complice par assistance.«A l'issue d'un travail d'enquête particulièrement minutieux», souligne le procureur de la République dans un communiqué diffusé ce soir, «les services de police ont interpellé, entre le 15 juillet et le 16 juillet, deux personnes impliquées dans les faits decommis dans la nuit du 10 au 11 juillet au préjudice de la province Sud, en incendiant la bâche intallée à l'occasion de la Fête nationale.»Pour rappel, à l'approche du 14-Juillet, l'exécutif provincial avait fait installer sur la façade de la Maison bleue uneaux couleurs du drapeau tricolore. Elle a été en partie détruite par le feu. Un sinistreassez rapidement pour éviter qu’il ne se propage au reste du bâtiment.Le jeune homme interpellé «a reconnu avoir mis le feu à la bâche au moyen d'une bombe de peinture», relate Yves Dupas, «aprèsdans une station-service». La femme qui l'accompagnait conduisait le véhicule.Quant au «pourquoi» : l’incendiaire présumé «a déclaré qu'il considérait que cette bâche représentait une forme "deavec les couleurs bleu - blanc - rouge"», rapporte le procureur. Le jeune homme aurait aussi apposé des graffitis sur des supports mis en place pour la campagne référendaire.