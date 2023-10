Intervention du Nedex dans le Sud de Nouméa

De l'acide picrique à l'IRD ? Les militaires du Nedex ont été déployés, ce jeudi 5 octobre, en fin de journée, à l'Anse-Vata, dans le Sud de Nouméa, afin de neutraliser ce produit très instable.

Rédactions de NC la 1ère, et Françoise Tromeur •

Mauvais jour pour venir admirer le coucher de soleil depuis l’Anse-Vata. Une portion de la promenade Roger-Laroque a été fermée par les forces de l’ordre, ce jeudi 5 octobre, en fin de journée. En cause, une opération du Nedex à l’IRD, l’Institut de recherche pour le développement. Les militaires spécialistes en “neutralisation, enlèvement et destruction d’explosifs" ont été appelés à la rescousse, via le haut-commissariat, afin d'intervenir sur de l'acide picrique. Un produit très instable susceptible d'exploser. Raison pour laquelle un périmètre de sécurité a été déployé. Vers 18h20, "boum", un bruit d'explosion se faisait entendre.

Plus de précisions à venir