Jeux Olympiques de Paris 2024 : dix jeunes Nouméens sélectionnés pour y assister

Une centaine de jeunes des quartiers de Nouméa ont participé à la deuxième édition de Sport action qui s'est déroulée début juin aux tours de Magenta. L'occasion, pour le service municipal des sports de la ville, de récompenser dix d'entre eux qui verront les Jeux Olympiques de Paris sur place en 2024.

William Lecren (Sophie Boltz) •

Ils ne cachent pas leur joie. Dix jeunes issus de quartiers prioritaires de Nouméa ont été sélectionnés pour assister aux Jeux Olympiques (JO) de Paris en 2024. Selon Gwénaëlle, Neil, Noé et Suzanne, c'est une véritable chance. "J’étais heureuse car je ne pensais pas que ça allait être moi, se réjouit Gwénaëlle Wawiné-Padome, âgée de 13 ans, qui vit aux tours de Magenta. C’est extraordinaire d’aller là-bas pour la première fois. En plus, tu sors du territoire. C’est bien ! Là-bas, il paraît que c’est magnifique. C’est quelque chose dont tu peux rêver. Ça ne t’arrive qu’une seule fois dans ta vie donc il faut en profiter."

"Être plus performant"

Pour Neil Bako, 15 ans, du quartier de Rivière-Salée, c’est un rêve qui se réalise. Lui qui veut travailler dans les métiers du sport. "J’ai toujours aimé faire Sport action, s'enthousiasme-t-il. Ça éviter d’aller traîner, de faire des bêtises. J’ai appris à faire d’autres sports et à être plus performant." À ses yeux, cette sélection est "une chance. D’habitude, quand je regarde les JO, c'est à la télé. J’ai envie d’être là-bas pour découvrir de nouvelles choses, de nouveaux sports."

Quant à Suzanne Wadranges, 13 ans, du quartier de Tina, elle réalise aussi son souhait. "J’étais contente. Je suis partie le dire à toute ma famille parce que je voulais tellement aller à Paris pour voir les Jeux Olympiques. J’ai trop hâte que ce soit le jour J. "

"Ramener des souvenirs"

Noé Sameke, 14 ans, qui vient du quartier de Tuband, partage leur enthousiasme. Ce jeune, qui veut être sapeur-pompier, aura aussi l’occasion de vivre un moment magique et inoubliable. "Ils m’ont choisi parce que je montre le bon exemple aux plus petits, estime-t-il. J’écoute les encadrants, je respecte le matériel de Sport action dans toutes les sorties. J’ai hâte d’y aller et de ramener des souvenirs de là-bas. Je vais raconter mon histoire aux futurs membres de Sport action. "

Jusqu’aux Jeux olympiques de Paris 2024, les dix jeunes sélectionnés des différents quartiers de Nouméa devront être présents sur le dispositif Sport action en tant que jeunes encadrants.