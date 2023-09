Le premier bar à jeux de Nouméa : à consommer sans modération

Un concept inédit vient de voir le jour à Magenta : Le Spot est un bar à jeux de société où passionnés et amateurs peuvent se retrouver pour jeter ensemble leurs dés et faire avancer leurs pions.

Valentin Deleforterie (édité par Julien Mazzoni) •

C’est le premier établissement du genre à Nouméa. Le Spot, situé à Magenta, est un bar un peu particulier. Il ne rassemble pas des amateurs de bière ou de whisky mais des passionnés de jeux de société.

L’ambiance ressemblerait presque à celle d’un nakamal. Sur fond de musique reggae, les clients s’installent sur une grande terrasse. Ils doivent ensuite choisir parmi un large choix de 150 jeux, affichés sur un gigantesque tableau.

Assis autour d’une table, quatre membres d’une famille sont attelés à un jeu de réflexion. Véronique, la mère, semble séduite par le concept. "Déjà, on adore jouer dans la famille et là, en plus, c'est le fait de sortir un peu de chez soi, de se retrouver dans un espace où tout est prévu pour. Il y a beaucoup de jeux, on a le choix, on peut varier les plaisirs."

Le concept n'existait pas ici et je me suis dit que j'aimerais bien en faire un pour en faire profiter les Calédoniens. Victor Bergon, propriétaire du Spot, nouveau bar à jeux ouvert à Magenta.



Moins d’un mois après l’ouverture de ce bar à jeux, l’affluence varie d'un jour à l'autre. Mais le jeune propriétaire de l’établissement, Victor Bergon, veut croire en ce concept qui se développe partout dans le monde ces dernières années. "Ça a pris de l'ampleur, notamment pendant la Covid. Les gens restaient plus chez eux et ont recommencé à jouer. Le concept n'existait pas ici et je me suis dit que j'aimerais bien en faire un pour en faire profiter les Calédoniens."

On peut choisir de venir accompagné mais une table est également réservée aux joueurs seuls pour favoriser les rencontres.

Le Spot, 11, rue Félix-Broche, à Nouméa. Ouvert du mardi au samedi, de 13 heures à 19 heures.