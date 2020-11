Le Secours catholique en Nouvelle-Calédonie : cinquante ans de solidarité

Le Secours catholique célèbre cinquante ans de présence en Nouvelle-Calédonie. Une centaine de bénévoles sont ainsi mobilisés ce week-end, à la cathédrale de Nouméa, pour la kermesse annuelle. Un demi-siècle après, les missions de l'association s'avèrent plus que jamais d’actualité.



Françoise Tromeur •

Réseau

Être bénévole, c'est donner son temps. La personne qui est en face de toi, qui vient te demander de l'aide, il [lui] faut une partie de toi-même. - Bernadette, bénévole du Secours catholique

Evolution des missions

Aider les gens, c'est bien. Mais c'est encore mieux d'essayer d'apporter des solutions aux causes de leurs problèmes. On a créé le centre d'accueil pour les SDF, un centre de réinsertion à Dumbéa... On essaie d'aller jusqu'au bout pour essayer d'aider les gens à retrouver leur autonomie et leur dignité. - André Carliez, président de 1994 à 1996

Papes

On a modernisé, surtout, parce qu'on inscrit notre politique dans deux encycliques du pape. - Jean-Yves Lemenant, actuel président

On mélange les bénévoles et les personnes accueillies pour qu’ils puissent travailler ensemble sur un projet, face à une pauvreté identifiée dans un secteur. Ça peut être aider les personnes âgées, aider à la reconstruction de logements sociaux, s'occuper de la jeunesse... Il y a tout ce système de formation, et d'autonomisation des gens, qui est indispensable. - Jean-François Kerrand, délégué permanent

Effet pandémie

On espère que ça ira mieux en 2021, mais on n’est pas très sûr. Donc on va continuer dans la même lignée : aider les gens directement, et ensuite essayer de les rendre autonomes. Mais on fait ça avec eux. Il faut surtout écouter les gens qui vivent la précarité. Et on a un gros besoin de fraternité, en ce moment. - Jean-François Kerrand

Bénévoles

Cinquante ans du Secours catholique

En 2020, l'antenne du Secours catholique en Nouvelle-Calédonie continue à venir en aide aux plus démunis. Une mission entamée par le pèreil y a cinquante ans. C'est ce religieux qui implante l'association caritative à Nouméa, enDepuis, le réseau calédonien s’est considérablement, avec une présence sur toute la Grande Terre et aux îles. A la fin des années, l’antenne d’Auteuil est créée. Bernadette s’engage et depuis, elle n'a pas arrêté.Au début des années soixante-dix, le Secours catholique apportait surtout une: des matelas, des vêtements, des produits alimentaires… De quoi passer le cap de moments difficiles, à une époque où lesx étaient encore à leurs débuts. Les bénévoles étaient beaucoup sollicités, en périodes dede cyclones par exemple. Structure d’aide et de gestion de l’urgence, l’association aau fil des ans, pour travailler de plus en plus sur un accompagnement des accueillis.Des changements qui accompagnent le message des papes successifs.Aujourd'hui, en plus des, leset lespermettent à l’association d’aider chaque année plus de mille familles dans le besoin. Et la pandémie de Covid-19 a entraîné unedans la capitale. Tous les mois, plus decolis de vivres sont distribués.Le Secours catholique compte aujourd’hui plus de 400 bénévoles répartis sur l’ensemble du territoire. En 2019, près de 5000 personnes ont été régulièrement aidées.