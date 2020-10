Un demi-siècle d’histoire entre le Secours catholique et le Caillou

Le Secours catholique fête ses 50 ans d'existence en Nouvelle-Calédonie. Un anniversaire célébré un peu partout dans le pays et notamment ce samedi, à Lifou, où l'association est présente depuis 30 ans.

Une soixantaine de bénévoles

Entre le Secours catholique et la Calédonie, c’est une histoire qui dure. L’association caritative oeuvre depuis cinquante ans sur le Caillou et depuis trois décennies à Lifou. Avant de célébrer cet anniversaire à Drehu, samedi, elle organise depuis hierà l’occasion du Melei Drehu, le marché qui réunit tous les producteurs de l’île.Dans les trois conteneurs déchargés par les bénévoles : 100 cartons de vêtements, des meubles et des matelas d’occasion,« Les vêtements et la vaisselle sont à 100 francs. Concernant le mobilier, tout dépend de la personne qui achète », indique Dominique Milie, délégué permanent du Secours catholique, en précisant par exemple que le prix peut être adapté pour les personnes sans ressources.A Lifou, le Secours catholique compte une soixantaine de bénévoles, dont une. « Aimer aller vers les gens, c’est ça être bénévole pour moi », résume Kathy, une habitante de la tribu de Hnathalo, qui œuvre pour l’association et rend service aux gens de Drehu depuis une dizaine d’années.Les missions de l’association sur l’île vont de, à l’image du centre d’accueil destiné à réinsérer les jeunes en difficulté.Ces missions sont à découvrir au travers d’une, à Wé. L'occasion pour le Secours catholique de recruter de nouveaux bénévoles. L’association en compte près de 400 sur l'ensemble du pays.