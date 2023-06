À Nouméa, des conseillers municipaux juniors créent un jeu vidéo pour sensibiliser à l'égalité entre filles et garçons

Une vingtaine de jeunes conseillers municipaux juniors de Nouméa planchent sur une série de jeux vidéos qui permettent d'aborder le thème de l’égalité entre les filles et les garçons à l’école. Cette semaine, ils travaillent tous les matins sur le quatrième et dernier épisode consacré à ce sujet dans les médias. À terme, cette série servira de support éducatif dans les établissements scolaires.

Malia Noukouan (Sophie Boltz) •

Les yeux rivés sur l’écran, les conseillers municipaux juniors doivent repérer les stéréotypes diffusés dans les publicités. Un atelier pratique pour développer l’esprit critique des enfants. Après trois premiers volets consacrés à l’égalité filles-garçons au Moyen-Âge, à l'école et la maison ainsi qu'au sport, le quatrième épisode du jeu vidéo s’intéresse aux stéréotypes véhiculés par les médias.

Des clichés qu’il faut déconstruire, insistent Moana, Charlie et Krystal, âgés de 10 ans. "Les stéréotypes, ce sont des idées fausses. On veut détruire les stéréotypes", souligne l'un d'eux. "Les filles peuvent faire des trucs de garçons. Les garçons peuvent faire des trucs de filles, estime une camarade. Étant une fille, je joue beaucoup au football. J’ai des fusils à la maison. Des faux fusils bien sûr."

Du Moyen-Âge au sport

Pour Emilio, le fait de faire passer ces messages à travers le jeu vidéo était une évidence. "Il y a plein de personnes qui jouent aux jeux vidéos du coup, on a eu l’idée de faire ça, même si on est à l’école pour travailler", résume-t-il.

Les conseillers municipaux sont accompagnés dans la création du scénario. Les idées et les scénarios sont ensuite développés en version numérique par Soane Carré, gérant de la société Kokofoo, développeur du jeu vidéo. "Le premier épisode sera au Moyen-âge à l’époque des chevaliers. Il y aura des châteaux. Dans le deuxième épisode, on est plutôt dans une ville, dans des quartiers. On peut aller les uns chez les autres. Dans le troisième, on est plutôt dans le sport."

Diffusé dès octobre

À terme, ce jeu vidéo sera un support éducatif pour faciliter les débats au sein de l'école. Il sera diffusé dès le mois d’octobre dans dix établissements pilotes de Nouméa. "On va le diffuser dans un premier temps dans dix écoles pour le lancer réellement au début de l’année prochaine", indique Carmen Janet, coordinatrice de la cellule actions éducatives.