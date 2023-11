Les locaux de la DITT et de la DIMENC vandalisés

Les services ne peuvent plus accueillir le public jusqu’à nouvel ordre.

Il faudra vous montrer patient si vous voulez récupérer votre permis de conduire ou autre carte grise. Les bâtiments de la direction des Infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT) et de la direction de l’Industrie des mines et de l’énergie (DIMENC) ont été victimes de tentatives de vol et de dégradations durant le week-end.

En conséquence, les services restent fermés au public, sauf urgence.

Les locaux saccagés

Les faits se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche. Des individus se sont introduits dans les bureaux, notamment pour dérober de l’argent. Ils ont saccagé les bureaux ainsi que le guichet unique de la DITTT : portes fracturées, vitres brisées, guichets cassés, ordinateurs rendus hors d’usage, tiroirs caisses fracturés…

Une enquête est en cours dans le but d’identifier les auteurs.

Retour à la normale en fin de semaine

En attendant, le gouvernement annonce que les délivrances de permis, de cartes grises et d’autorisations de transports, sont interrompues jusqu’à la remise en état du matériel et des locaux.

Les services ne traitent depuis ce matin que les cas les plus urgents. Le retour à la normale n’est pas prévu avant la fin de semaine.