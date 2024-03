Les militants indépendantistes mobilisés pour soutenir le gouvernement de Louis Mapou

La cellule de coordination des actions de terrain s'est réunie place des Cocotiers pour afficher son soutien au gouvernement de Louis Mapou, alors qu'une mobilisation était organisée le jour même pour s'opposer aux délibérations discutées au Congrès.

Appel à l’unité des indépendantistes face « aux menaces et à la mobilisation » des Loyalistes et du Rassemblement devant le Congrès. "Ils ne veulent plus voir les indépendantistes accéder à des majorités par le biais démocratique", scande Christian Tein commissaire général de l'Union Calédonienne. "Oui aux réformes du pays" pouvait-on aussi lire place des Cocotiers, à Nouméa, lors de la mobilisation des indépendantistes.

Soutien au gouvernement Mapou

La motivation est la même pour la centaine de manifestants du CCAT : afficher un soutien au gouvernement de Louis Mapou, à ses réformes. Le Congrès s'est reuni ce jeudi 21 mars 2024 lors d'une séance extraordinaire particulièrement suivie. Elle se tient à proximité, boulevard Vauban, où le collectif Agissons solidaires a pris ses quartiers pour s'opposer à la taxe d'équilibre tarifaire.

Les indépendantistes disent oui au vote de cette taxe, qui doit s’appliquer sur les carburants. Non, en revanche, au dégel du corps électoral et à la révision constitutionnelle.

On appelle à l'apaisement. Il faut que tout le monde travaille dans la sérénité que ce soit dans les institutions ou concernant les discussions sur l'avenir. Dominique Fochi, secrétaire général de l'Union Calédonienne

À deux jours du FLNKS à Dumbéa, ce rassemblement pourrait rassurer les chefs de file indépendantistes dans les négociations institutionnelles à venir.

Reportage Sheima Riahi et Franck Vergès