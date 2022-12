Lutte contre l'obésité : lancement du programme d'éducation thérapeutique de la province Sud

C'est une première en Nouvelle-Calédonie. Un programme d'éducation thérapeutique de proximité pour lutter contre l'obésité est actuellement en phase de test. Mis en place par la province Sud, il vise à aider les personnes en surpoids à retrouver des habitudes de vie saine avec un rééquilibrage alimentaire et une activité physique.

Lina Waka-Ceou et Carawiane Carawiane (Jean-Louis Koroma) •

Des séances de sport comme celles-ci, Meera y participe trois fois par semaine depuis début décembre. Inscrite au programme « Obésité de proximité » mis en place par la province Sud, elle bénéficie d’un suivi complet, personnalisé et gratuit. Meera Pipisega est une bénéficiaire du programme. La jeune femme se dit motivée "à être plus active vu que vis-à-vis de ma santé ça m’avait tellement démoralisé que je ne pouvais pas faire ce que je voulais comme du sport ou de la danse". Et sourire aux lèvres, elle confie :

Depuis que je suis le programme, ça me motive à être plus active. Et je ne suis pas toute seule du coup ça me fait des amis, des camarades qui me soutiennent aussi dans mon parcours. Meera

Prendre soin de sa santé en instaurant de bonnes habitudes, c’est l’objectif de la province Sud qui finance la totalité du programme. Toute une équipe accompagne au mieux les trente volontaires dans leurs parcours. Valérie Annel, coordinatrice du programme pour la province Sud déclare :

"Au niveau du programme thérapeutique nous avons toute une partie qui peut se faire en suivi individuel via des consultations avec la psychologue, avec la diététicienne, avec le médecin et avec moi qui vais les recevoir dans des consultations d’éducation thérapeutique, par rapport à leur maladie d’obésité mais aussi par rapport à d’autres pathologies qui pourraient en découler" Valérie Annel - coordinatrice

Optimisme

Avec presque 70% des 18/35 ans en surpoids ou en obésité sur le territoire selon la DASS, une pratique physique régulière est importante. Chacun selon ses capacités, selon Thomas Lehaut. Le coatch sportif déclare s'assurer "d'adapter les séances à tous les niveaux, de justement ne pas les mettre en difficulté". Ainsi conclu-t-il,"chaque participant peut aller à son rythme. Si c’est trop dur ils ont le droit de ralentir et si c’est top facile, ils savent qu’ils peuvent accélérer ou donner plus d’intensité". Le programme "obésité de proximité" durera six mois et si les résultats sont encourageants, l’opération sera renouvelée dans d’autres communes de la province Sud.

Regardez le reportage de Lina Waka-Ceou et Carawiane Carawiane :