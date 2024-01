Marie et Paul Simmonot, “Mariés sans frontières” au service des Petites Sœurs des pauvres

Partager :

Après leur mariage, en septembre, Marie et Paul Simmonot ont rejoint l’association Mariés sans frontières, qui aide les couples à organiser des voyages et des actions solidaires. Eux ont choisi la Nouvelle-Calédonie et les Petites Sœurs des pauvres.

Ils ont le sourire, les résidents de Ma Maison, le foyer pour personnes âgées géré par la congrégation des Petites Sœurs des pauvres. Lotana Ferland est heureuse de jouer aux dominos avec ses amis et Paul, un bénévole pas tout à fait comme les autres. Médecin, la trentaine, il vient de l’Hexagone avec sa femme, Marie. Après leur mariage, en septembre, ils ont choisi de rejoindre Mariés sans frontières, une association qui aide les couples à organiser des voyages au cours desquels ils mèneront des actions solidaires. Eux ont voulu donner du temps aux personnes âgées hébergées par les Petites sœurs des pauvres. C'est un plaisir de rencontrer un bout de Calédonie à travers chacun d’eux. Paul Simmonot Ils ont prévu de rester trois mois, jusqu’au 31 janvier, entre excursions à l’Île des Pins, à Lifou ou en Brousse, et moments partagés avec les résidents de Ma Maison. “C’est un plaisir de leur rendre service, de les connaître, de rencontrer un bout de Calédonie à travers chacun d’eux”, décrit Paul. Marie est là “pour apporter un peu de gaîté et de bon temps”, apprendre à “resserrer les liens” dans son couple et à “faire plus attention aux autres”. Pour le plus grand bonheur de leurs hôtes.

