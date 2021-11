Nouméa : Scal’air met en lumière sa station de Montravel

Cette année, Scal’air ne relaie pas en tant que telle la journée de la qualité de l’air, qui tombe le 14 octobre. Face à la crise Covid en Nouvelle-Calédonie, l’association a plutôt opté pour un mois de sensibilisation. Exemple avec cette action menée à la station de relevés située à Montravel.

Jeannette Peteisi •

Elle n’a plus le même air, la station qui permet de mesurer la pollution atmosphérique à Montravel. Le petit bâtiment couvert de tags, rue du Dr Collard, a été repeint et graffé. A la manœuvre, trois adolescents en décrochage scolaire, avec l’artiste graffeur Kuby.

Dessiner l’air, c’était très compliqué ! Kuby, graffeur

Les thèmes choisis pour la décorer sont liés aux missions de l’association Scal’air. A savoir mesurer et surveiller la qualité de l’air, et ainsi informer la population. La station de Montravel s’avère particulière, comme le rappelle la directrice de Scal’air. "C’est la station la plus impactée par la pollution de l’air et qui a été également très dégradée ces dernières années", explique Alexandra Malaval-Cheval.

On voulait monter un vrai projet pédagogique pour essayer d’embellir cette station et de mieux l’intégrer à cet environnement. Que nos missions soient mieux comprises par les gens du quartier. Alexandra Malaval-Cheval, directrice de Scal’air

Un projet construit en partenariat avec la direction de la Protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.