Plus de 400 postes à pourvoir au Salon de l'emploi et de la formation, ce jeudi, à Nouméa

Des agences d'intérim, des industriels, des professionnels de la restauration, du numérique, de l'agriculture... Une quarantaine de recruteurs sont présents au Salon de l'emploi et de la formation, qui se tient jusqu'à 18 heures, ce jeudi, à la Maison des artisans, à Nouville.

Entre 2 000 et 3 000 visiteurs sont attendus au Salon de l'emploi et de la formation, qui a ouvert ce jeudi matin à la Maison des artisans, à Nouville. Les recruteurs présents, une quarantaine, sont venus avec plus de 400 offres d'emploi à pourvoir dans différents secteurs. Agriculture, fonction publique, restauration, industrie, mécanique, transport aérien, banque... Mais aussi numérique.

Des rencontres et des ateliers

Cette année, un accent particulier est d'ailleurs mis sur le numérique. Cybersécurité, marketing digital, développement numérique, intelligence artificielle ou encore big data... Toute la journée, des rencontres et des activités ludiques seront organisées avec des entreprises calédoniennes spécialisées dans ces domaines pour faire découvrir aux visiteurs différents métiers existants sur le territoire et zoomer sur les plus recherchés.

Des ateliers d'une vingtaine de minutes sont également organisés par l'université, pour présenter ses formations ; par la province Sud, pour donner des conseils dans la recherche d'emploi ; par Prony, KNS ou encore l'OPT pour mettre en avant leurs perspectives d'emploi.

