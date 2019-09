Portes et ciel ouverts à l'aéroclub calédonien

© Sheïma Riahi / NC la 1ere

Vols de nuit

Huit appareils

«Donnez des ailes à vos rêves»

D'ordinaire, on les voit s'envoler ou atterrir depuis la route qui longe la piste, ou depuis la plage de Magenta. Mais ce dimanche, les appareils de l'aéroclub calédonien Henri-Martinet se laissent approcher de très près : c'est le retour des portes ouvertesdans cette association née en...Avec une nouveauté qui ne devrait pas passer inaperçu : desjusqu'à 19h30. Pour le reste, les visiteurs ont rendez-vous avec les baptêmes de l'air, le simulateur, plusieurs stands d'exposition, etc... L'occasion, également, de se renseigner sur le brevet d'initiation aéronautique dispensé dans des lycées locaux, les métiers de l'Aviation civile ou ceux de l'armée de l'air.Le club dispose de huit avions : deux Cessna 152, deux Tecnam P2008, un Cessna 172, un Piper PA28 et deux Tobago TB10. Il compte, dont 55 élèves pilotes cette année, avec huit instructeurs bénévoles.Il s'agit de la seule école de pilotage en Calédonie, soulignent ses membres. En signalant qu'elle a formé unprofessionnels calédoniens en fonction sur le Caillou. Ou plutôt dans ses airs ! La devise de l'aéroclub qui porte le nom d'un pionnier calédonien en la matière ? «Donnez des ailes à vos rêves».