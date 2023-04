Risque requin : neuf campagnes de pêche programmées à Nouméa

Après les vacances de Pâques, nouvelle suspension des activités nautiques à Nouméa, pour laisser place à une campagne de pêche et d'abattage ciblant les requins tigres et bouledogues. Il y en a neuf d'annoncées d'ici à la fin de l'année.

Françoise Tromeur •

Depuis le 20 mars, les amateurs d’activités nautiques peuvent à nouveau s’adonner à leur passion sur les baies de Nouméa : windsurf, wingfoil, kitesurf, paddle, va’a, kayak, etc. A leurs “risques et périls” comme le formule un arrêté municipal très contesté. Mais même ces pratiques qui sont redevenues autorisées vont devoir s’arrêter à neuf reprises cette année. Explication : plusieurs "prélèvements" de requins tigres et de requins bouledogues sont encore programmés jusqu'à la fin 2023.

Les dates

Voici le calendrier précis fourni par la mairie de Nouméa :

du lundi 17 avril au mercredi 26 avril inclus ;

du lundi 15 mai au mercredi 24 mai inclus ;

du lundi 19 juin au mercredi 28 juin inclus ;

du lundi 17 juillet au mercredi 26 juillet inclus ;

du lundi 21 août au mercredi 30 août inclus ;

du lundi 18 septembre au mercredi 27 septembre inclus ;

du lundi 23 octobre au mercredi 1er novembre inclus ;

du lundi 20 novembre au mercredi 29 novembre inclus ;

et enfin, du lundi 11 décembre au mercredi 20 décembre inclus.

Les sites

Ces sessions se font après les petites vacances scolaires. En revanche, la dernière coïncide avec le début des grandes vacances, qui commencent le 16 décembre. Or, durant ces "campagnes de régulation", il sera interdit de pratiquer toute activité nautique à Magenta, Sainte-Marie, le Château Royal, l'ensemble de l'Anse-Vata, l'île aux Canards, l'îlot Maître, la baie des Citrons et le Kuendu beach. Quant à la baignade, elle reste interdite jusqu'au 31 décembre sur toutes les plages de la ville.

Une réponse contestée

Ces abattages de squales sont menés avec la Sécurité civile en réaction aux attaques survenues à Nouméa en début d'année. Une réponse des institutions qui est loin de faire l'unanimité en Nouvelle-Calédonie. On notera qu'à onze mille kilomètres du Caillou, La Réunion vient de modifier son propre programme de pêche préventive. Désormais, les requins tigres juvéniles d'une taille inférieure à 2,5 mètres seront marqués puis relâchés, et non plus tués.