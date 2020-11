S'évader sans voyager avec le Week-end geek

Les frontières de la Nouvelle-Calédonie sont quasiment fermées ? Le monde semble aller de mal en pis ? Qu'à cela ne tienne, le Week-end geek organisé par le Sci-fi club est revenu comme chaque année à Nouméa, pour offrir aux passionnés comme aux non-initiés un bon bol d'imaginaire.

Françoise Tromeur, Coralie Cochin et Gaël Detcheverry •

Dimensions parallèles

Duel de cartes Magic. • ©Françoise Tromeur / NC la 1ere

Cartes Magic et jeux de rôle

Une partie de jeu de rôle dans l'univers Star Wars. • ©Françoise Tromeur / NC la 1ere

Duel d'ombrelle

Le Salin tenait samedi un stand, steampunk évidemment ! • ©Françoise Tromeur / NC la 1ere

Métamorphosés

Amateurs de costumes et maquillage, au WEG 2020. • ©Françoise Tromeur / NC la 1ere

De Kida à Street fighter

Une brochette d'amateur du bon vieux Street fighter. • ©Françoise Tromeur / NC la 1ere

Ateliers geek au collège de Kaméré

Le collège de Kaméré au Week-end geek

Au double atelier tenu par le collège de Kaméré. • ©Coralie Cochin / NC la 1ere

Gamers en tournoi

Les tournoi de jeux vidéo n'ont pas désempli. • ©Françoise Tromeur / NC la 1ere

Effet Covid

Week-end geek, manga NC

Atelier "votre portrait" avec Niko. • ©Françoise Tromeur / NC la 1ere

«En cette fin d'année où tout le monde aurait besoin d'un super héros pour régler nos problèmes mondiaux, le Week-end geek 2020 est de retour.» Ces quelques mots introduisaient, sur les réseaux sociaux, l'annonce du neuvième WEG. Le genre d'événement parfait pour s'évader sans voyager. Des milliers de Calédoniens petits et grands en ont saisi l'occasion.Depuis samedi matin et jusqu'à ce dimanche en début de soirée, un multivers de dimensions parallèles s'est donc épanoui à la Maison des artisans.Cet après-midi, les parties de cartesbattaient leur plein dans une salle, qui accueillait aussi plusieurs parties de- Star wars, Vampire hunters ou d'inspiration personnelle. La veille, une initiation était proposée à Tails of Equestria, qui plonge le rôliste dans l'univers du dessin animé My little pony...La veille au même endroit, des duels d'ombrelle étaient organisés par les membres du Salin - le Salon des ingénieux néo-vaporistes, qui est une composante du Sci-fi club. Ce sont des amateurs locaux de, ce courant qui marie l'ambiance du XIXe siècle européen et la science-fiction.Sur la scène extérieure ou dans les couloirs, des costumes de toutes sortes révélaient les affinités de leur propriétaire. Qu'ils soient candidat pour le, membre de l'organisation ou visiteur lambda, on a vu passer ce week-end la princesse Zelda du célébrissime jeu video, des chevaliers du zodiaque inspirés par le non moins culte manga Saint Seiya, d'autres chevaliers d'inspiration plus Moyen-Âge (et ils avaient du mérite étant donné la chaleur).On pourrait encore citer la princesse Kida du film Disney Atlantide, l'empire perdu, campée par la cosplayeuse calédonienne Victoria. Mais aussi des samouraïs, une fan de la sorcière Yennefer dans la série télé médiévale-fantastique The Witcher, Scorpion du jeu Mortal Kombat. Voire carrément une brochette de personnages issus de Street fighter, parmi lesquels des professeurs venus avec leurs élèves du collège de Kaméré !Et pour cause, collégiens et enseignants ont tenu un double stand à ce Week-end geek. «On a monté un atelier avec des collègues il y a déjà deux ans», explique Erick Antoine, prof d'histoire-géo. «C'est un atelier qui se passe au collège sur les pauses méridiennes le mardi et le jeudi, et qui accueille des groupes de 32 élèves.» Il consiste à pratiquer de vieux jeux video - et il y a une dimension pédagogique, derrière ! - ou des jeux de société.Plus loin, un espace particulièrement fréquenté était dédié à des tournois de jeux vidéo, de Super smash bros à Dragon ball fighterZ. On pourrait encore citer un coinfaisant naître aussi bien de petites princesses qu'un visage monstrueux, des, unet de la, de l', des, des stands de...Le tout ramassé sur deux jours, pour une question de calendrier, et axé sur des invités locaux. Cette année, le satané virus a empêché les organisateurs de faire venir des invités d'envergure internationale ou nationale.Ecoutez aussi Apolina Fitialeata au micro de Coralie Cochin. Elle est la trésorière de l’association Manga NC, coorganisatrice de ce rendez-vous :