Sport, culture, soutien scolaire... bientôt un dojo solidaire pour mieux grandir

Le dojo des kimonos du cœur "Antoine Kombouaré" devrait être inauguré en juillet prochain à Magenta. Laurent Calleja, un des fondateurs du projet a grandi près des tours. 40 ans après, il met toute son énergie dans ce combat : promouvoir et développer des actions humanitaires dans le domaine scolaire et sportif auprès des jeunes.

C'est un projet ambitieux porté par Laurent Calleja, le président des Kimonos du coeur. "Antoine Kombouaré a donné son nom à cette salle, parce que c'est le parrain de l'association et qu'il en est très fier. L'ouverture aura lieu normalement au mois de juillet." Un espace qui sera situé au cœur des tours de Magenta, à Nouméa.

En priorité pour les enfants en difficulté

Il s’agit d’une salle polyvalente à dominante sportive, mais pas seulement. Le dojo va se transformer en salle de spectacle. Et vice-versa. Le bâtiment de 400 m2 pourra aussi accueillir une salle de classe aménagée, ainsi que des vestiaires pour les filles et pour les garçons. "La partie dojo servira à faire du théâtre, de la danse, du yoga et du judo bien sûr. Tout ce qui est possible sans les chaussures. La salle va être régie par le code moral du judo, qui nous a tous élevés. Ça sera une salle en priorité dédiée aux enfants en difficulté scolaire ou familiale. On est là pour leur donner une deuxième chance, pour les aider à se construire."

Une salle tenue par des bénévoles

Un projet d'envergure, avec une enveloppe d'environ 30 millions de francs. "Toutes les étoiles se sont alignées. La Sic est un partenaire important pour le loyer de la salle et on a eu des aides des institutions et de partenaires privés."

Des professeurs bénévoles

Le nouveau défi de Laurent Calleja, avec l’association les Kimonos du cœur, est de donner un coup de main aux jeunes qui n’ont pas eu la même enfance que lui. Un juste retour des choses selon lui. "L'originalité de cette salle, c'est qu'elle va être tenue par des bénévoles. Elle accueillera un professeur de mathématiques, de français ou de musique. Des bénévoles qui viendront donner une heure ou deux par semaine, tous les quinze jours."



Autre projet prévu pour début 2024 : réunir tous les anciens sportifs calédoniens pour accompagner nos jeunes vers le haut niveau.