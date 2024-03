TÉMOIGNAGES. Ils ont bénéficié de l'accompagnement du pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat

C'était la semaine de l'entrepreneuriat, l'occasion de s'intéresser aux étudiants-entrepreneurs passés par le plan "Pépite" pour faire aboutir leur projet. Rencontre avec trois bénéficiaires de ce dispositif national, qui attire chaque année des profils très différents.

Sidney Tokarski et Kirkland Pheu ont 20 ans. Ils ont arrêté momentanément leurs études pour se lancer dans la vie active, et ont créé le site internet professionnel d'un jeune homme spécialisé dans l’art oratoire. Deuxième étape : ils vont l’aider à améliorer le concept.

"Le site est né d'une analyse de ma communication sur les réseaux (sociaux), retrace Clément Fretay, auto-entrepreneur. Ils m'ont proposé de mettre au point un site internet dédié à mes services. J'ai tout de suite dit oui : ça correspondait à mon image et mes valeurs, et à ce que je propose à mes clients".

Développement personnel

Accompagnés par le pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat, Sidney, Kirkland et cinq de leurs amis ont remporté le prix Pépite 2023. "Ça m'apporte des compétences en gestion de projet, marketing, business plan, et surtout en terme de développement personnel, de confiance en soi", partage Sidney Tokarski.

Pour créer leur agence de communication, ils ont reçu une aide d’un million cent-quarante mille francs, mais cela reste insuffisant. Ils doivent aussi travailler à mi-temps pour financer leur projet. "Ces domaines demandent beaucoup d'investissements pour le matériel, les logiciels... On en est aussi de notre poche", explique Kirkland Pheu.

Un "réseau toujours présent"

En 2020, Romane Castelnau a été sélectionnée pour participer au plan Pépite. Deux ans plus tard, elle créait son entreprise de maquillage artistique. "C'est plutôt au démarrage qu'on a besoin de beaucoup d'aide, mais avoir ce réseau qui est toujours présent pour nous soutenir, ça fait un bien fou. J'essaye de l'être aussi au maximum auprès des nouveaux 'pépites' pour les rassurer dans leurs débuts".

Depuis 2019, 80 projets Pépite ont été accompagnés. Cela représente la création d'une quinzaine d’entreprises dans les secteurs du tourisme, du digital ou encore de l'environnement.